進擊的巨人完結篇｜㺢㹢狓是什麼動物？原來同長頸鹿有密切關係

日本人氣動漫《進擊的巨人》（進擊の巨人）近期播出動畫版大結局《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》，短短幾日就掀起巨量討論，不論是劇情、人物、伏筆、彩蛋還是片頭片尾曲，都引發熱議，相關話題攻佔各大社群。在這股「巨人風潮」中，一個名為「㺢㹢狓」的動物也意外成為大家關注的焦點，許多人都是因為《進擊的巨人》才第一次聽說這個生物。



劇透注意：下文內容涉及《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》劇情

《進擊的巨人》完結篇爆紅！「㺢㹢狓」是什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》中，出現了一個形似「㺢㹢狓」（オカピ／Okapi）的巨人，米卡莎稱之為「像豬的巨人」，被亞妮指正後表示「我才不知道㺢㹢狓是什麼」，在緊張的劇情中帶來笑點，也意外成為名場面之一。其實不只米卡莎，許多人都是第一次聽說「㺢㹢狓」這個生物，對牠也同樣一無所知。

㺢㹢狓學名為「Okapia Johnstoni」，也會被音譯為「歐卡皮鹿」，是一種分布在非洲中部的偶蹄目哺乳動物，身高約為1.5公尺，體長普遍為2.5公尺左右，體重則介於200至350公斤之間，皮毛通常為棕色或紅褐色，四肢帶有斑馬般的白色橫紋，雄性的頭上會有角狀突起。

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網路討論度近期攀升！其實博客來也有「㺢㹢狓」？

㺢㹢狓為「㺢㹢狓屬」（Okapia）中唯一的物種，為「長頸鹿科」（Giraffidae）中的一種偶蹄動物，和長頸鹿有著最密切的親緣關係。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「㺢㹢狓」近一個月的網路聲量為1,099筆，趨勢圖中可以明顯看見在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》於臺灣上架的11月5日之後，㺢㹢狓的網路討論度明顯攀升，顯見《進擊的巨人》讓「㺢㹢狓」這個動物被許多人關注。

「㺢㹢狓」近一個月聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

在㺢㹢狓造成話題後，也開始出現相關的科普文章介紹這個動物，讓網路聲量來到高峰。其實㺢㹢狓也曾經在其他地方出現過，不少人因為這次《進擊的巨人》帶起的話題而想起2019年的台灣指考英文科目就曾經出現過與㺢㹢狓相關的題目；此外，網路書店博客來的「OKAPI 閱讀生活誌」，其實就是以㺢㹢狓（OKAPI）為吉祥物。

2019年台灣指考英文考科中曾出現「㺢㹢狓」相關的題目。（大學入學考試中心）

在「㺢㹢狓」近一個月的網路探索概念中可以看見，除了「進擊的巨人」周邊話題外，其實大部分都和「OKAPI 閱讀生活誌」相關，像是「博客來OKAPI」、「博客來」、「悅讀時間」、「OKAPI編輯室選讀」等等，可以看出㺢㹢狓的確是非常冷門的動物，主要的網路討論都來自於《進擊的巨人》，以及將其作為吉祥物的「OKAPI 閱讀生活誌」。

「㺢㹢狓」近一個月探索概念。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月14日至2023年11月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『㺢㹢狓』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】