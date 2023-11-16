女性限定公寓慘變室友春宮　狂帶外國男回家激戰　浴室這幕更崩潰

撰文：中天新聞網
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一名女網友在「Dcard」論壇發文控訴，先前租了一間「限女雅房」，沒想到搬進去後一位已住10幾年的女室友，竟經常帶不同男子回家發生性關係，甚至還搞的整間廁所充滿了「嘉明的味道」。

一名女子在「Dcard」論壇發文表示，她在新北市租了一間僅限女性租屋的雅房，然而她搬進去之後……

不關房門春光盡洩　入浴室看到這幕更崩潰（點圖看原文全文及網民反應）：

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有位住了10幾年的女室友會幫忙房東計算瓦斯費、電費，讓房東相當放心，不過令人困擾的是，該名女室友經常會帶不同男子回家，白人、亞洲人都有。

有次她發現該名女室友帶1名男子回家卻沒關房門，她從客廳經過時，直接看見陌生男子裸體躺在女室友床上，就算關上門也都會聽到女室友的叫床聲。

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她還透露，女室友的砲友們還會把用完的避孕套都丟在廁所垃圾桶，弄得整間廁所都充斥著「嘉明的味道」，令她感到相當困擾，怒批：「我租限女雅房可不是來體驗混合生活。這時代連住青旅都能選全女房或混合性別房，租屋卻不能選？」

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的是很糟糕的室友」、「好想做一個租屋雷地圖」、「看到『避孕套丟廁所』感覺超噁」、「租套房最自在」、「因為刺激啊，有些人喜歡做愛給別人看」、「限女還能帶男生回房間打X，還不關房門哦！而且還共用浴室……」。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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