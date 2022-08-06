租屋廣告竟寫明「唔租畀詩人」引網民熱論　你又估唔估到點解？

近期一則租屋啟事在網路上瘋傳，這則廣告竟然要求房客「不能是詩人」，奇怪的要求引發網友熱議。



據NDTV報道，一名網友日前在推特上分享一則租屋啟事，廣告內容描述了屋況及房客限制等等，乍看之下沒什麼問題。

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不過再仔細一看，內容竟然寫著「禁止詩人」（No poets），讓網友不禁好奇，究竟屋主為什麼不肯租給詩人。照片中並未寫到該物件的所在地點。廣告上寫著：「無家具公寓出租：一房公寓，包水電。禁止詩人，禁止吸煙。」

有網友開玩笑說，屋主不租詩人，是因為他連廣告都會打錯字：「屋主真正需要的是編輯吧？」還有網友說：「是不是因為知道我們付不起房租……」一名網友說：「身為一位會抽煙的詩人，我反對這些規定。」

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不過另一位網友說，應該是想寫「禁養寵物」（No pets），打錯字了吧。

雖然這則廣告有附上屋主的電話號碼，也有網友留言鼓吹大家打電話去問問屋主到底在想什麼，不過截至目前為止，還是沒有人真的向屋主求證。有網友留言表示，電話區碼位於美國佛蒙特州（Vermont），推測屋主應該有個好理由。

一則荒謬的租屋啟事，引發網友的「柯南」精神，更讓所有看的人都啼笑皆非。

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