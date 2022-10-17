女網友列「租屋5大心酸」惹共鳴　親友愛狂loop「即係幫人供樓」

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

樓價居高不下，物價又一直漲，有許多人乾脆放棄買房夢想，先租屋維生。

有女網友分享自己租屋10年的5大心酸，像是存不到錢，又要一直搬家等等，引起不少租屋族共鳴。

租屋多年才會懂的心酸　點圖放大閱讀：

+21

一名台灣女網友在Dcard以「房客租屋心酸談」發文，她表示自己從19歲就在外面租屋，已經快10年了，每次和已經買房的朋友或是親戚聊天，都會不知覺的感到心酸，第一點，家中都有那種愛酸人的親戚總是會嘲笑，在外面租屋豈不是在幫人供樓，「但要靠自己微薄薪水買房真的很困難」。

第2點，常常要搬家很麻煩，初期還會請朋友開車幫忙搬，從四樓搬下再從一樓搬上去，常常都搬到快要哭出來，隔一個禮拜肌肉連續痠痛四天，但有時候租約就是簽兩年，或是偶爾房東不想再繼續租給別人了，真的覺得很困擾。

【同場加映】30歲前買樓上車不是夢？7條小問題測你會唔會賺到首期（點圖開始測試）▼▼▼

+20
地獄來的女租霸　出租前後對比震撼網民視覺：公廁都要乾淨100倍極品租客留下「細思極恐垃圾屋」　愈睇細節愈驚：竟有奶粉同貓糧漏水｜天花牆身滿佈「壁癌」　樓上租客無視投訴　過來人教咁處理

第3點，租屋被限制學生或是性別，原po表示這是男友的經驗，每次他在滑臉書資訊，看到的房間都不是限學生，就是限女生，真的會感到很嘔心；第4點，在台北租房存不到錢，原po都是住中永和，但比較好或是對外窗的房子，月租幾乎都一萬台幣以上，所以一直存不到錢，回家還會被家人問為什麼存不到錢。

最後第5點，不能按照自己喜歡的樣子裝修，原po表示第一次到外面住宿是學生宿舍，那時候覺得房間格局不喜歡，牆角還有蜘蛛網，所以想好好打掃，結果室友說「我們只要住一年耶」，不懂為何要這麼麻煩，她後來也覺得，的確怎麼打掃都還是別人的家，有點不划算。

【同場加映】台租霸突消失單位慘變廢墟　超強屋主自己翻新　前後對比震驚網民（點圖開始測試）▼▼▼

+9

此文曝光後也引起許多租屋族共鳴，「心酸，不給申請租屋補貼」、「新增一點，收包裹麻煩，尤其是不能寄便利店的包裹更麻煩」、「我租屋邁向第15年，買不起樓」、「哭，全中，而且租屋這麼久，發現房東永遠都一個樣」、「每次找房搬家都真的很想哭，尤其下班後搬家累到爆」。

不過也有人指出租屋的好處，「能力好的時候可以租比較好的房子，有不同風格；可以不用等倒垃圾車，房東會到；遇到的房東人都很好，房租遲交也沒關係；戶籍資料能寄戶口在租房處；能申請租金補貼；有電梯和電單車位；水費一年多沒繳過，電費才繳一次；在市區，離哪裡都近都方便」。

【同場加映】台男唔夠錢買樓　外父外母霸氣出首期　一個超辣條件令佢秒say no（點圖開始測試）▼▼▼

+8
約老公家人聚餐被狠拒　中樂透人妻：本來打算分獎金畀佢哋買樓日本最正混血模特藤田妮可自爆曾窮到「住凶宅」　今花2億円買樓女友短訊狂send心儀樓盤相　日日催買樓　一句辣㷫男友：立即分手28歲冇買樓同媽咪住　女網友狂踩男友廢　列「基本要求」反被群嘲父母嫌貴阻止買樓　10年後一睇樓價喊出嚟：長輩意見不具參考意義高薪女友拒絕夾份買樓　男網友嬲到想分手：佢話我想買就我自己供買樓須知｜上車兩大隱藏支出差餉＋地租完整解說　每年要畀幾多？恐怖睇樓經歷｜買樓租屋臨簽約支筆突然冇墨要小心　可能間屋係……

延伸閱讀：

好市多電視壞掉不願等2周報修 他祭出「這1招」秒換新挨轟：無恥秀下限

孝孫訂單備註1請求 外送員一看秒哭：阿嬤很有福氣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

買樓置業
熱話
租金
家居
租務市場
短租
台灣
聯合新聞網