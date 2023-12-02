超多人食到洗腎！含7種添加物的食物「少食為妙」豆腐金針菇上榜
撰文：TVBS新聞網
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現代科技日益發達，許多食材都能被加工成其他食品，但這些東西吃多了，反而對身體有害。台灣腎臟科名醫江守山，就在新書中就舉出一系列對健康有疑慮的添加物，其中民眾愛吃的豆腐、豆乾，更遭名醫直指：「一堆人因為這樣吃到洗腎。」
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根據《每日健康》報導，江守山在新書《新自然主義》提到，除了香腸、火腿等煙燻類食品要少碰，含有以下7種添加物的食品也盡量避免食用，以免陷入洗腎危機中。
一、水醋酸鈉
常被用於乳酪、人造奶油中防腐，吃多了可能導致畸胎。
二、抗氧化劑BHA、BHT
常用於泡麵、口香糖，吃多了恐致癌。
三、各種糖精、人工甘味劑
常被用於蜜餞、瓜子、醃製醬菜，研究顯示吃多了，會導致膀胱癌。
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四、亞硝酸鹽
常見於醃製食品當中。
五、亞硫酸鹽
為一種漂白劑，常用於蜜餞、脫水水果、金針菇，吃多了恐引起蕁麻疹、氣喘、腹瀉。
六、過氧化氫
不肖業者常在豆腐、豆乾、素雞、魚漿當中添加這種成分，恐會刺激腸胃黏膜，吃多了則會引起頭痛、嘔吐。
七、黃色4號人工合成色素
常用於醃蘿蔔、餅乾、糖果，有害物質混入率極高，有致癌隱憂。
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