網民熱議最伏日本美食「實際吃會夢碎」2種食物公認嘔心似熱鼻涕

隨著疫情解封，越來越多人選擇到外國遊玩，其中日本是許多人的最愛，除了到景點打卡外，日本的美食也是相當受到歡迎。近期有鄉民發文好奇「有哪些日本美食實際上一吃會幻想破滅？」，最多人點名指出是這兩種食物。



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有台灣網友在PTT發文指出，因為許多人受到日劇或是動畫影響，有些美食在裡面出現，會讓人很想跟著試試看，但是其中有那種，吃完後大失所望，覺得實際上並沒有那麼好吃的食物，他表示自己有因為動畫中的「咖哩泡麵」失望過，角色吃得津津有味，還以為是神仙美食，結果實際上發現湯頭鹹到爆，麵體也很普通，真的大失所望。

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最多網友點名「炒麵麵包」和「章魚燒」，「炒麵麵包，沒有之一」、「我也覺得是炒麵麵包，我也不知道日本人對於這東西有什麼感想，我只能說它不符合多數台灣人的口味」、「絕對是炒麵麵包」。

另外章魚燒大家則認為，「章魚燒糊糊的還淋上一坨蛋黃醬超噁」、「日本章魚燒=熱鼻涕」、「他們章魚燒都溼溼爛爛的，台灣的都煎的脆脆的差超多的」、「日本章魚燒也很噁」。

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不過有人表示只是口味不合問題，「口味不合吧？日本拉麵我自己去吃也是覺得太重鹹」、「炒麵麵包應該是口味不合，不然台灣校慶隨便做的也挺好吃」、「就口味不合沒錯」、「日本的炒麵台灣人本來就吃不慣，習慣後我覺得炒麵麵包還不錯」。

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