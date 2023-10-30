減肥不需要節食！瘦身必吃7種減脂食物　營養師：熱量低兼消水腫

有些食物本身熱量低，還含有能幫助瘦身、促進代謝的營養素，所以減肥期間只要選對食物，不用靠餓肚子也能瘦！營養師Tun就在《小紅書》上推薦想減肥的人可以多吃7種「減脂食物」，讓你健康減肥，不節食也能瘦下來。



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一、海帶

海帶除了富含碘，還含有豐富的鉀元素，鉀能和體內多餘的鈉相互作用，能夠排除身體中多餘的水分，幫助消除水腫，進而幫助瘦身。

二、西蘭花

西蘭花是減脂的好夥伴，不僅熱量低、富含膳食纖維，還可說是「蔬菜中的肉類」，每100g就有2.82g蛋白質，是椰菜花的3倍、番茄的4倍，且西蘭花含有維生素C、β-胡蘿蔔素、蘿蔔硫素等多種營養素，除了有助減脂，還能幫助延緩老化、抗氧化、抗發炎。

三、粟米

粟米是減肥期間不錯的主食替代選擇，擁有高飽腹感且是低GI食物，還能促進腸道蠕動，幫助排除體內便便。

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四、奇亞籽

奇亞籽熱量低，且膳食纖維含量特別高，小小一顆能膨脹到12倍大小，填充空蕩的胃，大幅提升飽腹感，進而達到控制食慾的效果。

五、冬瓜

冬瓜不含脂肪，糖分也很少，且冬瓜含有丙醇二酸，能幫助人體新陳代謝、防止脂肪堆積，並抑制糖類吸收，進而達到減肥減脂效果。

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六、馬鈴薯

營養師提醒，馬鈴薯是主食，千萬不要當成蔬菜猛吃，但同時馬鈴薯是很優質的主食選擇，脂肪含量幾乎為0，澱粉含量不超過20%，可在減脂期適當地替換白米、麵條等精緻澱粉。

七、黑咖啡

黑咖啡能幫助抑制食慾、加速代謝，並能提神醒腦，但營養師提醒，要喝不加糖、不加奶的黑咖啡才有用。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】