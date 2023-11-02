恐怖升降機｜印度男搭電梯旁人眼前「一腳踏黑洞」直墮1樓不幸亡
撰文：ETtoday
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印度一名男子日前準備從4樓公寓搭電梯離開，當電梯門一打開後，他卻一腳踏入漆黑電梯井裡，直接從4樓重摔至1樓，當場慘死。
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根據《鏡報》報道，住在恰爾肯德邦（Jharkhand）蘭契市（Ranchi）的庫馬爾（Shailesh Kumar）10月28日從親戚住家離開。
當時他正在公寓4樓等待電梯，從曝光的監視器畫面可以看到，庫馬爾按了下樓鍵後正在等電梯，他的身後還有一名男子也在等待。
沒想到下一秒電梯門打開，卻是一片漆黑，但庫馬爾似乎沒注意到，直接一腳踩了進去。
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後方的男子看見庫馬爾掉進電梯井裏後，立刻探頭查看情況，並大叫其他人幫忙，有些人立刻往樓下跑，試圖救出庫馬爾。
警方表示，庫馬爾摔落後當場身亡。
目前已經封鎖這部電梯，正在調查詳細事故原因。
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