女歌手演唱會賣點竟是「當眾脫原味內褲裝酒餵粉絲」　網民斥噁心

歌手演唱會瘋狂舉動驚呆人！



據外媒《Mynet》報導，一名巴西女歌手 Linda Mel 日前在演唱會上當場拉下內褲，並將酒倒在內褲上讓台下的觀眾喝。

已成演唱會招牌動作 IG上甚至以此作賣點宣傳 點圖放大看相關照片：

+ 13

事後被問及當時她是否有還有穿另一條內褲時，她則回答「沒有」，引起討論，有人直呼「噁心」，也有人稱「這太狂了」，甚至有人表示「也餵我」。

Linda Mel 的「原味內褲裝酒餵粉絲」的影片在社群上流傳，影片中她相當靠近舞台邊緣，一名女粉絲則站在台下，而她則從短裙內拉下內褲，甚至要女粉絲幫忙一起拉，接著便有工作人員拿了一瓶酒來，她則把酒倒在內褲上讓粉絲喝，粉絲還邊喝邊和Linda Mel 互動。

【同場加映】日本地下女偶像為冧粉絲竟「着短裙騎膊馬」 宅男表情陶醉如升天（點圖大瀏覽）：

+ 6

Linda Mel 還將相關新聞分享到自己的社群平台上，問到「誰喜歡這樣喝？」，不少網友則在貼文下留言「實在太荒謬」。

據報，這已非 Linda Mel 首次以特殊行徑上新聞，不過這次的「噁心舉動」讓網友真的驚呆了，批評她炒話題而如此誇張。

【同場加映】日本美女主播「試玩騎馬機」爆紅 被揭黑歷史清純形象一夕崩壞（點圖大瀏覽）：

+ 27

延伸閱讀：

Joeman突「變V臉」認不出 本尊親揭暴瘦原因

蔡阿嘎日本「可托運18件行李」 血拚塞爆購物車 網驚：連水都買

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】