台灣「最正老闆娘」排隊食一蘭拉麵乘機曬身材　網民：想一起吃

擁有F級火辣身材的「網路正妹」姚采辰，近日在IG上分享晚上到拉麵店排隊點餐的照片，貼文一出，讓網友睡意全消，大讚「能在一蘭遇到辰辰，更是突破天際的幸福」。



姚采辰29日晚上在IG上發文並附上多張美照，內文中提到「不用排隊的一蘭就是最幸福的宵夜」從中可見，姚采辰到信義區日本知名連鎖拉麵店吃宵夜點餐，而她身穿緊身裸色毛衣，胸前背著黑色小包，搭配牛仔褲，完美性感曲線一覽無遺，姚采辰站在平常會有很多人排隊的門口，拿著菜單拍照。

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貼文一出，掀起全網暴動，並留言表示「很正」、「還沒吃過一蘭拉麵，好想跟辰辰一起吃」、「美麗動人女神有美好的夜晚」、「這個眼神好有魅力」、「好美的腰身弧度」也有網友分享經驗說「一蘭真的要吃宵夜場，不然會排隊排到餓死」姚采辰也留言回應「而且會生氣」。

事實上，姚采辰過去憑藉F級火辣身材，亮麗外貌讓她在PTT爆紅，經營自創服裝品牌，有著「最正老闆娘」的封號，臉書更有134萬人追蹤，今年9月還宣布回歸老東家「夢想家」當啦啦隊員，讓粉絲都很開心。

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