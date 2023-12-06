髮型師「幫客人剪到一半走去打機」遭一星負評　一原因風向大逆轉

Google地圖除了能查詢交通，還能查看消費者對店家的評價，也成了評估是否前往的參考之一。



最近有網友發現，一間理髮店遭客人一星負評，其中原因竟是「老闆剪到一半，跑去玩電腦」、「助理在旁說怪話」。

然而，老闆的回覆卻讓網友們「逆風」支持老闆。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張Google評論截圖，一名家庭理髮店的消費者不但在評論中抱怨老闆剪頭髮剪到一半跑去玩電腦，更形容身旁的助理是「天兵」，一直講奇怪的話，讓該名顧客形容該店為「奇葩店家」，因而怒給一星負評。

沒想到，老闆竟在評論下方「直球對決」，解釋玩電腦的原因是「角色被攻擊」需要先處理。

另外，更表示理髮店的助理是一名身心障礙的遲緩兒：「你都聽出來助理妹妹說話怪怪的，難道你聽不出來，她是身心障礙的遲緩兒嗎？你這樣說是不是有點不道德呢？」

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網友們看完老闆的回應，紛紛大讚老闆的態度及善心，「老闆不迴避問題！給讚！」、「這個價錢還肯僱用遲緩兒童，老闆去救一下角色，我個人是可以接受的」。

「雖然有點超乎常理，但我支持老闆」、「顧弱勢群體給老闆一個讚」、「光他願意請遲緩兒助理這事情，就足夠原諒他去解救他的角色了」。

也有網友被老闆需要先「拯救角色」的舉動笑翻，「有人攻擊了老闆的村莊」、「老闆沒事，遊戲打架很重要的先去補血按回捲」、「問清楚哪個遊戲一起玩，下次就會能一起互救」、「角色被攻擊，不趕快放下手邊的事情去處理，才天理不容」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】