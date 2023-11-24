Pan Piano再挑戰極限　竟直接「裸下半身」彈琴　網民齊錯重點

知名YouTuber、爆乳鋼琴女教師「Pan Piano（小P）」琴藝驚人、身材也火辣，YouTube頻道已累積353萬訂閱人數。



最近的「彈琴」影片似乎不多，不過她暌違近4個月，終於現身秀「爆乳琴技」，穿上西瓜裝比基尼，演奏超夯的《西瓜遊戲》音樂，讓網友根本歪樓看錯重點，直呼身上的西瓜怎麼不會掉下來。

無懼爭議性感再升級 點圖放大瀏覽Pan Piano照片：

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小P日前更新「爆乳彈琴影片」，這也是繼今（2023）年7月29日發表爆乳鋼琴影片後，暌違近4個月推出新作。

這次彈奏日本爆紅仍未退燒的《西瓜遊戲（スイカゲーム，Suika Game）》的遊戲音樂，她也順應「遊戲內容」穿上「2片」爆乳西瓜比基尼展現好身材，並只靠一顆大西瓜巧妙遮住下半身，在寒冬中挑戰「最少布料」。

該影片引起熱議，才上架3天就超過20萬點閱次數，網友們讚賞小P演奏的相當好，「太棒了女神」、「老師皮膚真好，雪白無瑕且有光澤」。

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有人提到這段影片讓人想專注上鋼琴課，「解決了我注意力不集中的問題」、「我來這裡真的是為了享受鋼琴嗎」、「如果我的老師這樣教我鋼琴，我可能會成為下一個貝多芬」。

但更多網友錯重點表示，下半身的那顆大西瓜讓人印象深刻，「西瓜沒有滾下來」，大讚小P核心力量很夠，才沒有導致「意外」發生。

也有人稱想「轉生」成為那顆西瓜，「沒想到西瓜還能這麼用」、「兩個漂亮的瓜和一個西瓜」、「我明白為什麼西瓜遊戲這麼受歡迎了」、「我想嘗試這樣的西瓜遊戲」。

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