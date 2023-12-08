蘿蔔刀魔芋爽攻陷校園　網民問「為何覺得好吃？」嘆抖音影響太深

近日一款名為魔芋爽的大陸零食在台灣小學生中掀起風潮，更有學生不惜「躲進廁所」也要偷吃。不過這款重口味的加工食品主要是蒟蒻加添加物組成，由於鈉含量高、成分複雜，令不少家長、老師感到憂心。見此，一位網友表示魔芋爽「比泡麵、肉乾、熱狗等其他點心難吃」，對小學生瘋魔芋爽的現象感到不解，也有網友發文大嘆年輕世代受大陸文化影響，「上學玩蘿蔔刀，嘴饞啃魔芋爽」。



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一位網友在PTT上發文，表示自己曾經吃過一次魔芋爽，他分享食用心得，指出吃起來口感QQ的，味道則是有辣度、調味的香氣，但「感覺比泡麵、肉乾、熱狗等其他點心難吃」，原PO不解的詢問「為啥小學生覺得魔芋爽好吃」，並指出兩點自己猜測的原因，「1.小學生零錢少，只能吃魔芋爽；2.小學生不懂吃」。

貼文發布後引起討論，不少人點出，小學生的口味和成年人不同，才會對鹹、香、辣的魔芋爽無法自拔，「小孩就喜歡吃重口味的東西吧」、「小孩子的口感跟大人有差異」、「小孩子特別愛吃重口味的，超甜跟超鹹都愛」、「小時候的味蕾比成人的味蕾還要發達，比較容易上癮吧」。

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也有留言表示，魔芋爽是從抖音上掀起流行，時常看短影音的孩子容易受到影響，才開始跟風，「因為便宜，小屁孩流行一陣一陣」、「預算跟選擇，小包裝便宜好帶，大家都吃你不吃就孤僻」、「難道蘿蔔刀真的很好玩嗎？就是跟風而已」、「就像昨天老人也不懂為什麼科目三（抖音上流行的一種舞蹈名稱）會爆紅一樣」、「抖音時代，腦袋都壞了」、「抖音廣告效益強」。

更有網友發文指出，現在的年輕世代頗受大陸文化影響，「平常無聊刷抖音，放假跳舞上傳抖音，上學玩蘿蔔刀，嘴饞啃魔芋爽」。不過其中有人認為不僅年輕人，不僅年輕人「沒有抵抗力」，中高年齡世代也被大陸文化影響，「中老年人看FB，青壯年看IG，未成年看抖音」、「短影片太洗腦了，老實說中高齡長輩也差不多」、「現在老人line裡一堆抖音影片」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】