181cm韓國籃球美女「同框安心亞」顏值沒輸 超狂家世背景被起底
撰文：TVBS新聞網
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台灣客家電視台2021年戲劇《女孩上場》播出後，受到許多熱愛運動的年輕族群喜愛。
第二季找來入圍今年金鐘獎影后的安心亞、羅宏正加入球隊教練和領隊的行列，該劇早前舉辦媒體探班記者會，其中客串演出的韓國球員梁智英，亮眼外型讓媒體驚艷。
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30歲的梁智英曾在韓國三星生命保險隊效力7年，目前退役當三星集團旗下，青少年俱樂部的籃球教練，第一次演戲就獻給《女孩上場2分》。
這次赴台拍攝4天，梁智英透露劇組氣氛很好，相較於韓劇比較刺激，劇情也許不會在現實中發生，台劇更貼近生活。
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事實上，梁智英小六到中三曾待在台灣4年，母親拿過奧運銀牌的籃球員，當時在普門中學當教練，梁智英跟著赴台生活，基本中文都能聽懂。
親妹目前也是籃球員，出身籃球世家的她，擁有181厘米的高挑身材，今穿著球衣現身，露出雪白長腿，甜美的長相令人稱羨。
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