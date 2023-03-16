再有台灣啦啦隊辣妹干擾對方球員惹議　趴地一字馬被轟如脫衣舞場

LuxyGirls啦啦隊員，先前身穿熱褲在場邊劈腿一字馬搖臀熱舞，干擾罰球，引起軒然大波，網友反應兩極，有人不以為意，但也有人大罵「把球場當牛肉場（脫衣舞場）」。



對此，該名俄羅斯籍啦啦隊員也首度鬆口，坦言自己並不知道這麼做會上新聞，「非常不好意思」。

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來自俄羅斯的Natalia，因甜美外表與火辣身材，被團隊封上「堪比熔岩巧克力還甜」、「俄羅斯人間芭比」等稱號。

她日前接受YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問，她透露自己來自俄國一個小鎮，從小開始跳舞，她在俄國擔任過民俗舞蹈的舞者超過2年，會選擇到台灣是因為在YouTube上面有很多俄國舞者來台生活的影片，覺得赴台發展會是個不錯的機會。

Natalia分享，她先在花蓮工作一年半，後來搬去高雄工作2年，最近才加入LuxyGirls啦啦隊。Natalia感性表示，團隊不僅圓了她的夢，更讓她可以發揮性感舞蹈，可以透過身體的藝術展現個性，「所以我想透過這個影片來感謝台灣，讓我有這個榮幸可以在台過著我理想的快樂生活，我更想感謝我的團隊讓我有機會可以實現我最渴望的夢想」。

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對於引起爭議的一字馬，Natalia坦言，當球員要罰球時，自己腦中突然閃過「要做劈腿的動作」，以為用這招可以干擾對方，「我不知道會因為這樣上新聞，真的非常不好意思」。

影片曝光後，粉絲們也湧入打氣，「你動作做的很棒，不要理那些網路酸民，我很喜歡你的表演」、「辛苦你了，你只是努力的不讓對方球員罰進，這是你的工作，別管酸民講話」、「不要理那些多管閒事的人，那些人平常都沒在看籃球的」。此外，LuxyGirls啦啦隊隊員也前來讚聲，「謝謝這麼棒的節目幫我們的Natalia發聲」、「我們非常幸運能有Nata的加入」。

但也有人仍直言，「只能說尺度抓好就好，球場跟夜店終究是不一樣的」、「真的想問俄妹，在你們國家啦啦隊也是故意聳動的動作，讓對方沒辦法進球嗎？」。

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