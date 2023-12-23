台灣與想像中不一樣？陸網民住2個月驚揭「10個現象」：態度有變

由於政治因素，台灣與中國大陸的關係有些緊張，但民間的交流依然持續著。一名大陸網友日前來台灣待了一陣子，發現有許多出乎他意料之處，因此回國後特地列出自己的觀察，並表示很推薦對岸網友親身體驗一番。



網易號原創作者「南瓜觀點」日前發文提到，因為工作上的安排，他在台灣生活了2個月，這段時間發現台灣與他想像中有很大的差異，因此撰文記錄下他觀察到的10個現象。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第一，台灣街頭的廣告招牌有些凌亂，但也散發出一種接地氣的特質，讓他感到既新奇，又別有韻味。

第二，台灣儒家文化意外的深厚，無論是待人和善的態度，或是對教育的重視，都顯現出儒家文化的影響。

第三，夜生活比想像豐富，夜市小吃多元且便宜，讓他大開眼界，而熙攘的人群則讓他感受到台灣的繁華與活力。

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第四，特別推薦彩虹眷村、審計新村、夜市、迪化街、大稻埕等這幾個景點，充滿了生活的氣息。

第五，台灣的城市建設確實比大陸落後，隨處可見狹窄街道和低矮老舊的房屋，但也是台灣的魅力所在，充滿了人情味、獨特韻味和歷史感。他也發現不少人並不瞭解大陸，仍認為台灣各方面都較優越。

第六，無論是商店的服務人員或大眾運輸的工作人員，態度都相當熱情，讓他感到溫暖，也加深了對台灣的好感。

第七，出乎他意料的，台灣的行動支付已相當普及。

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第八，台北隨處可見日式和韓式等異國料理，展現了台灣多元文化的魅力。

第九，台灣人對大陸人的態度有很大的轉變。好幾次當地人知道他來自大陸後都非常熱情，還向他打聽大陸的發展情況，並表示很想去見識一下，讓他有點意外。

最後他提到，在台灣搭火車時沒有安檢，讓他不太習慣，有點沒安全感。

他表示去台灣一趟，才發現跟他在網路上看到的並不一樣，分享完上述觀點後，也很推薦大家親自來體驗台灣文化。

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