飲品極速變凍、用護髮素拖地、自己通廁所……10個超實用生活技巧

日常生活中，有許多物品使用的小竅門，又省錢又省力，但是卻有很多人都不知道！



簡單到不行的小技巧，卻能解決生活的大問題，這10個真的超級有用！

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燙傷千萬別擦牙膏

是誰還在用這種無用且有害的土方法！燙傷擦牙膏會使細菌入侵，從而增加感染的風險，而且牙膏的成分對創面有刺激性，會導致刺痛和肉芽增生。

正確的方法是，用流動的冷水輕輕衝傷口10-30分鐘，直到減少痛感，再塗燙傷藥。如果是特別嚴重的，應該立即就醫！

切洋葱不流淚

把洋葱對半切開，泡在水裏半小時或是在雪櫃裏冷凍半小時。然後在切洋葱的時候用水浸濕刀面，這樣能很大程度減少洋葱裏刺激淚腺的氣體跑到眼睛裏。

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免費的地漏防臭

有些地漏會反味，但凡要買個堵住它的都要花錢。保鮮袋或者塑料袋裝上水，直接壓在地漏上，嚴絲合縫，適合所有大小~

飲料快速變涼

用鹽水打濕紙巾，然後包住飲料瓶，放雪櫃冰格，大概5、6分鐘拿出來就能起霧。20分鐘紙巾就有微微凍硬的感覺。同理，包住冰塊模具可以快速製冰！這神仙操作，對於愛喝冰飲的人來説，就是解決了燃眉之急呀！

馬桶堵了，別慌

馬桶堵了，有時候真不能及時找到師傅來上門疏通，很影響生活。別怕，即使自己在家也能搞定的招數來了！家裏的馬桶刷上裹上塑料袋，最好用透明膠粘住塑料袋，避免滑落進馬桶雪上加霜。然後對着馬桶的小洞使勁懟+攪拌，形成大的水壓，就能把堵塞物懟下去！

還有一種方法，就是用透明膠把馬桶封死，千萬不要有空隙！接着沖水，壓力上來膠布會隆起。然後用手往下壓，嘩啦一下就解決了！

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肥皂盒不一定非要買

沒有肥皂盒，一個瓶蓋就能搞定。這不是妥妥的省錢了！用壞了也不心痛，再換一個就好了。

不要的手機殼，套上幾個皮筋，就是一個簡易的肥皂盒。橡皮筋可以是日常買菜留下來的。廢物妥妥利用！

便宜的洗碗布、絲瓜絡，直接墊在肥皂、香皂下邊，就是一個肥皂盒。吸了肥皂水的洗碗布、絲瓜絡可以直接洗刷台盆，自帶清潔劑。

酒店的牙膏，千萬別扔

很多人住酒店，都喜歡把一次性物品拿回家，尤其是一次性牙刷，用來刷個食材或是縫隙等，乾淨衞生，扔了也不心痛。

剩下的小牙膏，刷牙不一定好用，但是別扔，用來刷小白鞋、杯子的茶垢，非常有效。毫不費力，重獲「新生」。

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護髮素的萬能用法

誰能想到，有一天護髮素也變清潔王者！洗衣服的時候，加點護髮素，相當於柔順劑！洗完的衣服柔軟、舒服！拖地的水中，加入一點護髮素，拖出來的地板不容易留下水漬，還嘎嘎亮！

百變風油精

風油精只用來塗抹身上被咬的包，就太虧了。風油精+棉籤/紙巾，自制「驅蚊香薰」。風油精+大蒜，用口罩包起來懸掛，也可以驅蚊！風油精用來去除標籤留下的背膠，真的是便宜大碗還省力。不小畫在桌子上的筆印，風油精擦一擦，立馬就掉了。

辣到流眼淚，牛奶最管用

如果吃到辣的食物，水、飲料、冰飲，都不能緩和辣感，只有牛奶最有效！下次吃辣前，記得先準備一杯牛奶吧！喝牛奶還有助於去除口中的蒜味！

防暈車

對暈車的人來説，坐車就是一種「酷刑」。超簡單就能解決這個問題！在手腕上滴上風油精，再把生薑綁在手腕脈搏處，管用！

很多手邊就能用的物品，組合使用，就能解決生活中非常棘手的問題，簡單高效還不費錢。遇到問題可以多搜一些方法，利用現有物品解決，而不是遇到問題就買買買！

【本文獲「收納王子」授權轉載，微信公眾號：shouna_prince】