南韓「童顏女神」台灣旅遊著低胸裝品嚐小籠包　網民聚焦豐滿上圍

有「童顏女神」稱號的南韓YouTuber表恩智（표은지）最近現蹤台灣，聖誕節時才分享和阿滴及金東載合照，引來網友狂刷「阿滴必須死」，阿滴則留言直呼「大家不要S我」，27號則曝光她到滴妹飲料店「再睡5分鐘」的身影，阿滴則再留言「阿滴雖然不在現場但是還是必須死」，網友則笑說「倒是挺自覺的」，而28號，表恩智分享九份品嚐小籠包的影片，表示在台灣玩得很愉快，但她要離開了，不過她也說「我會再回來的」。



而表恩智「胸前開洞」吃美食，豐滿上圍深溝現形，「童顏巨胸」辣翻，網友直讚「你好可愛」，而她品嘗小籠包，曝光姊妹間有趣對話「我妹說我像小籠包，但...我是人啊」，網友則留言「因為小籠包可愛呀」，還網友直呼她是「小籠包」。

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