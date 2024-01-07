失眠｜4大壞習慣導致難入眠　日頭瞓晏覺點解唔可以超過30分鐘？

躺在床上翻來覆去睡不著，可能是生活壞習慣影響，台灣營養師黃楀軒在Facebook分享，像是睡前使用3C產品、咖啡喝太多或太晚喝、太晚做運動、白天睡太多等都會讓你睡不好。



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睡前使用3C產品：手機、平板等數位商品，螢幕的藍光會刺激交感神經，讓人無法進入深層睡眠，同時睡前滑手機，很容易滑超過睡眠時間，所以睡前一小時，最好就別再用手機。

咖啡喝太多：咖啡主要提神的成分是咖啡因，體內代謝時間約4小時，相當於超商大杯美式咖啡1杯，太晚喝或喝太多，會讓過多的咖啡因抑制睡眠開關，讓你想睡却睡不著。

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太晚做運動：運動會活化交感神經，如果接近睡眠時間又選擇高強度或長時間運動，如：重訓、HIIT、馬拉松，運動後交感時間還在活化，抑制睡眠開關，讓你睡不著或是睡不好，建議2小時以内不做高強度運動。

白天睡太多：白天累積足夠疲勞，晚上才好入睡。研究發現，白天睡覺時間若超過1小時，疲勞累積不足，會使晚上入睡不易或睡不沉，所以白天的小睡時間建議不要超過30分鐘，搭配白天的運動可以讓睡眠品質提升。

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