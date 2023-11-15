失眠有辦法解決！營養師偕醫生分享「助眠11招」　放鬆入睡無難度

不少都市人因壓力大，導致睡眠質素一般。台灣一名營養師傳授「助眠8招」，醫生亦分享3個貼士，同從飲食、運動和生活習慣入手，協助男女老幼「發個好夢」，希望「幫助到有睡眠困擾的朋友」。



都市人生活壓力大，睡眠質素往往不太好。（示意圖/Getty Images）

營養師彭逸珊在facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」分享指，自己甚少有失眠問題，「目前只有在特定狀況下才可能有難入睡的情況，比如壓力大、焦慮或緊張」，遇到失眠時她會選擇睡前伸展，可以有助入眠。

她亦分享另外7個助眠貼士，飲食方面，建議大家應該設定咖啡因截止時間，下午3時前飲完咖啡因飲品，避免影響夜間睡眠，而且要遠離酒精，因為酒精會影響神經傳導和血清素狀態，令人難以入睡。

酒精影響神經傳導和血清素狀態，令人難以入眠。（示意圖/Getty Images）

至於運動，彭逸珊建議大家檢視運動習慣，如果運動時間和睡眠時間太近，可能造成睡眠品質不佳。她亦提醒睡眠環境同樣重要，寢室應維持舒適燈光和溫度，讓身體變得放鬆，令睡眠激素慢慢增加。

營養師彭逸珊分享「助眠8招」。（facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」圖片）

此外，彭逸珊建議可建立睡前儀式感，例如嘗試睡前看書、簡單按摩或泡熱水澡，藉此提醒大腦休息，並建立固定睡眠周期，讓身體習慣在固定時間睡覺。她指白天小睡不應超過40分鐘，一旦日間睡眠時間過長，就會影響晚上入睡。

泌尿科醫師戴定恩分享3個類似貼士。（facebook專頁「熱血暖男 戴定恩醫師 」圖片）

泌尿科醫師戴定恩亦在facebook專頁「熱血暖男 戴定恩醫師」分享3個類似貼士，建議大家睡前30分鐘停止使用電子產品、避免睡前2至3小時用膳，以及平時多食吃番茄、奇異果和多飲牛奶，協助放鬆情緒，有助入睡。

（綜合）