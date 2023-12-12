入睡突然抖一下驚醒　醫生解謎講原因　提醒出現這4種情況要求醫

不少人睡覺期間會突然抖一下，通常都會不以為意。台灣1名醫生解釋，睡姿、睡眠質素和疾病都會誘發身體出現下墜感覺，繼而抽動，同時提醒如果出現4種情況，就必須盡早檢查。



不少人睡覺時會突然抖一下，如果情況持續影響睡眠，就需要求醫。（示意圖/Getty Images）

台灣義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，入睡抽動其實十分常見，通常是一次性，和「下墜感受」有關，人體在睡眠狀態中出現下墜感時就會抽動，是一種防衛反應，原因除了夢境之外，同時由於身體肌肉睡眠期間極度放鬆，大腦為了避免身體過度放鬆，於是發送信號到各處肌肉，令到身體產生誤解，以為是下墜感，因而發生抽動情況。

不少研究認為，睡覺時出下墜感，大多和睡姿和睡眠質素等有關，若有人捲曲身體入睡例如趴睡，就很大機會出現抽動，如果睡覺位置並不平穩，例如趴在書上，同樣都有可能引起下墜感。睡眠質素受到環境、食物和身心狀態影響，倘若有人睡前飲咖啡因、進行劇烈活動，以及有心理壓力，令到自己處於淺眠易醒狀態，發生抽動機會率都會大增。

洪暐傑醫師提醒市民如果出現4種情況，就需要盡早檢查。（facebook專頁「洪暐傑醫師的愛講空間」圖片）

另外，洪醫生指出缺乏鉀、鎂、鐵、鈣等營養、患有「不寧腿」、癲癇發作，都會引致入睡抽動。他強調深層睡眠是大腦修復「黃金期」，如果睡眠常被中斷，難以進入深層睡眠，大腦欠缺修復，身體自然出現毛病，若發現4種情況，包括入睡抽動干擾到睡眠、單次睡覺中不只一次出現、情況一周出現數次，或者出現時連續抽動，市民便需要盡早檢查。

（綜合）