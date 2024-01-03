羽田機場JAL飛機起火｜機師女兒提醒搭機保命3件事：生與死的差別

昨（2）日一架日本航空客機，在東京羽田機場跑道上與日本海上保安廳的飛機相撞，客機上共379名乘客與機組員全數逃出。



長居日本多年的魚漿夫婦，昨日在臉書分享一名X平台（原推特）網友給大家在乘坐飛機時的建議，呼籲大家在飛機起飛及降落時，務必穿上鞋子及保持清醒，也別穿着高跟鞋登機。

機師父親曾說「飛機事故50%發生在降落期間」 點圖放大看看能決定生死的3件事：

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魚漿夫婦昨日在臉書PO文表示：「我家距離羽田機場約30分鐘的車程，從剛剛就聽到很多消防車的聲音。今年的日本真的很不平靜，這些建議給大家參考一下。」

魚漿夫婦分享一則由X平台網友ぴ (@Blackymarine) 的貼文，表示她作為機師的女兒，從小就被告誡3件搭乘飛機的注意事項，包括：起飛和降落時保持清醒、起飛及降落時請穿鞋，及切勿穿着高跟鞋登機。

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機師父親曾說：「20%的飛機事故發生在起飛期間，50%發生在降落期間。你的逃跑舉動可能意味着生與死的差異。」

網友在魚漿夫婦的臉書PO文下方留言表示：「很有用的資訊！」

不少網友都喊着「天佑日本」；有人認為「今年才過到第二天啊！怎麼會這樣？」；有人表示，在搭機時穿着長褲及平底鞋是基本常識，在起飛降落時都要坐好及繫好安全帶，希望都可以做到。

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該則PO文還引起了大家對高跟鞋的討論。有網友質疑「空姐不是都穿高跟鞋嗎？」，也有網友在ぴ (@Blackymarine) 的PO文下方留言，希望空姐也別再穿高跟鞋和裙子了，因為真的不好逃生啊。

但有人也好奇，是否有統計報告可以研究出飛機失事時穿高跟鞋或球鞋，跟光腳逃生的機率，「基本上我懷疑根本沒差。安全帶有沒有綁好，差別比較大」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】