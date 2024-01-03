羽田機場客機起火｜日本接連遇事　保險業籲旅客留意兩大事項

2024年伊始，港人熱門旅遊地日本接連發生地震及飛機相撞意外，幸事故中未有港人受傷，惟也打亂不少人的「回鄉」行程。保險業人士估計，單一事件不會令旅遊保險保費在短期內增加，惟要留意事態發展，按個人需要配合地區購買合適的保險，尤其要注意「不保事項」中是否包括地震、大風雪等自然災害，亦須了解相關項目的保障額是否足夠。



日航客機機身幾乎全部燒毀

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日本航空JL516客機當地時間周二（1月2日）下午5時47分飛抵東京羽田機場，降落後在跑道與日本海上保安廳準備到地震災區運送物資的飛機相撞，隨即陷入火海。客機上包括最少10名港人及時撤離，保安廳飛機上則僅一人逃脫，其餘5人死亡。

日本素來是港人熱門旅遊國家，部份人視之為「鄉下」。受事故影響，羽田機場一度關閉所有跑道，至少5班香港往返東京的航班受影響，兩班即時折返。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指出，保費加減乃按年度計算，不會受單一事件影響而在短期內提升保費，除非如香港2023年「百年一遇」的暴雨，導致索償額急增，業界才會考慮來年提升保費。

不過市民需要留意，日本處於地震區，會因為地震等天災導致行程延誤或取消的風險，投保者尤其要注意「不保事項」中是否包括地震、大風雪等自然災害，亦須了解相關項目的保障額度是否足夠。

羅續指，一般而言保險業界從兩方面調整保費，第一是加添附加費以增加保障事項；或是為項目設保障上限：「大風雪等事故，可能原本上限保50萬元，縮到20萬元。」市民宜按個人需要，與保險公司商討合適方案。