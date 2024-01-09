打橫打直都睇唔明！神秘餐牌令網民崩潰：現代文言文！老闆咁解釋

不少餐飲業者為招攬顧客，會設計有趣的招牌挑起顧客的好奇心，從而吸引客源。日前一名台灣網民分享，台南永康區有一小吃店，門口貼了一張店內招牌餐點的菜單，但因為不管直看、橫看都看不懂餐點名稱，導致該網民一直不敢進店消費，此話題一出引發網民熱議。



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網民在FB社團「路上觀察學院」發布一張照片，他表示自己時常經過這家小吃店，不過卻一直看不懂店外菜單，所以不敢入店消費。只見照片中的菜單，從左讀到右不成句，由上往下讀又不太連貫，因此在原PO發文後，引來許多網民在留言區一同解謎。

有網民腦洞大開，「這其實是連連看，例如今天想吃豬肉蓋飯，菜單這樣畫」、「這個要用選字才能拼出正確菜單」，也有網民崩潰回應，「拜託誰去問一下老闆，不然我晚上睡不著了」、「就說文字順序不影響閱讀…等等這到底是什麼鬼啊」、「人家飢餓行銷，他是火大行銷捏」、「每個字分開我都看得懂，合在一起就需要翻譯了」、「現代文言文」、「等我看懂時已經不餓了，謝謝」。

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網民熱烈討論也成功引出店家在FB發文解釋，這個菜單其實是藏頭詩，最上方的「紀鮮羹坊」是店名，接著分別從每個字往下讀，「紀」鮮豬肉羹，指的是紀鮮招牌豬肉羹；「鮮」日式蓋飯，則是現點現做的新鮮日式蓋飯；「羹」作咖哩豬，指類似羹湯做法的咖哩豬肉飯；「坊」傳鍋燒麵，則代表坊間流傳的鍋燒麵。對此，網民也笑稱，「老闆真的很用心藏欸，大家都看不出來」。

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