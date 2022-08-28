10句口頭禪睇穿一個人真實性格　開口埋口「無所謂」實情係自卑？

我們每個人都有口頭禪，而且是不知不覺中就脫口而出，甚至成為講每句話都習慣當成開頭的詞句。其實，這不僅是慣用語，更是反應出你內心真實的性格！



以下這幾句時常出現的口頭禪，都分別代表著每個人不同的個性，或許當他人說出這些關鍵詞時，也能當作該如何應對與回應對方的參考哦！（點圖放大了解👇👇👇）

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1.「講真、老實講、冇呃你」

喜歡講這些話的人，很在意別人的看法，往往擔心別人誤解自己，且性格比較急躁缺乏自信心，很渴望得到別人的認可。

2.「可能、或者、大概」

喜歡講這些話的人，很善於保護自己，自我防衛能力很強，盡可能不在言語中被別人抓住把柄，所以也不會把自己真實想法說出來，懂得控制自己的情緒，在人際關係屬於八面玲瓏。

3.「所以話…」

喜歡說這句話的人，代表常常將所有的想法歸納成結論，表達自己已經看穿整件事情，在個性上會比較傲慢、搶功勞，覺得自己的話很有份量，也比較容易看輕他人。

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4.「我同你講、你聽我講先」

喜歡講這些話的人，控制慾非常強，不喜歡別人否定自己的想法，往往會是團體中的領袖，不過也容易因為太過強勢而樹敵。

5.「唔緊要」

喜歡講這些話的人，表面看起來很隨和，但其實內心缺乏安全感，且個性極為敏感，很難敞開心胸與人親近。

6. 「但係」

喜歡說這些話的人，自我意識比較強，喜歡從否定他人中來得到優越感與成就感，不善於聆聽，喜歡當團體中的焦點。

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7.「不過」

喜歡講這句話的人，和喜歡說「可是、但是」的人一樣，屬於自我意識比較強，但「不過」這個詞彙相較起來比較隱藏攻擊性，所以雖然也是想要得到別人的關注，但又不希望引起反感，個性相對內斂和保守，做事情也比較會瞻前顧後。

8.「係囉」

喜歡說這句話的人，一方面是肯定對方，但一方面也有可能只是敷衍了事，只是想要融入團體，在個性上比較不強勢，怕落單，會盡可能和大家打成一遍。

9.「是但、無所謂」

喜歡講這些話的人，生活包袱很重，缺乏主見也沒有魄力，性格上也屬於比較自卑的。

10.「定係…」

喜歡說這句話的人，其實心裡常常都已經有個底，只是同時也尊重他人的意見，個性直率好相處，為人隨和，人際關係也會很不錯。

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