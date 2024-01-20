裝修禁忌｜設計師揭「2大後悔裝潢」千萬別做　換不掉容易有霉味

不管是新居落成還是舊家翻新，許多人在裝潢時都很怕踩雷，或是裝潢後才發現有不便之處，今天就告訴你兩個千萬不要做的裝潢禁忌，避開這些下次裝潢完就不怕後悔啦！



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房子裝潢禁忌1.貼壁紙

室內設計師「豪哥」在YouTube頻道「哈赫蒙室內裝修 l 設計師豪哥」中分享2種裝潢禁忌，豪哥表示自己在協助客戶進行老屋翻修時，認為最難處理的裝潢就是壁紙，不建議貼壁紙的第一個原因是因為吹南風時會把海上的水氣都帶進家裡，當水氣附著在壁紙上，長久下來沒有經常開窗通風、或是使用除濕機的話，家中就很容易散發出霉味。

而豪哥說明不建議使用壁紙的第二個原因，是因為壁紙沒辦法輕易更換，因為壁紙和牆壁是用膠緊緊貼合在一起的，想要更換時沒有辦法完全撕除壁紙的，「貼了壁紙後只能在貼壁紙」，因此讓豪哥呼籲「千萬不要做！」

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房子裝潢禁忌2.塑膠地板

豪哥建議不要做的第二個裝潢禁忌就是塑膠地板，因為塑膠地板也是一樣用強力膠緊緊貼合在地上，沒辦法輕易撕除殘膠，豪哥也表示「千萬不要為了省預算選用塑膠地板」，因為住家是要長久居住的地方，豪哥建議儘量選用卡扣式或是超耐磨的地板。

在影片曝光後，也有許多網友留言分享自身經驗，「貼壁紙塑膠地板都是設計公司為了省成本而要有設計效果的手法」、「壁紙不會很難處理，看功夫。 塑膠地板如果貼在石材，木地板會挫賽，其他還好處理」、「我也被壁紙和塑膠地板搞死」、「貼壁紙在意後續問題會建議木工先封薄板，之後想更換油漆也很容易。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：設計師曝房子千萬別做的「2大後悔裝潢」！想換也換不掉，家裡還容易飄霉味】