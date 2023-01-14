冬天頭皮特別多？醫生分享5個改善貼士　洗頭要改用手指呢個位

秋冬時節特別容易有頭皮屑的問題，不管男男女女輕輕一撥都彷彿「人體製雪機」。



雖然不是嚴重疾病，卻困擾著很多人，究竟為什麼會有頭皮屑，又要如何告別頭皮屑呢？

台灣整形外科醫生李秉勳就在臉書上解釋，因為冬天室內外溫差大，且濕度也會因下雨與否快速變化，兩者都會刺激頭皮，也因此許多人一搔頭就「滿天雪花」。

李秉勳也分享如何減少惱人頭皮屑的5大貼士（點圖放大閱讀）：

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1. 洗頭水溫度適中：

冬天大家都喜歡洗舒服的熱水澡，但李秉勳提醒，過熱的水可能刺激頭皮，破壞頭皮的保護層，因此洗頭水建議35至40度左右，不要太熱也不要太冷。

2. 減緩頭皮搔癢：

頭皮難免發癢，但如果一癢就一直抓，可能反而使頭皮發炎，頭皮屑更嚴重，建議可使用止癢產品，或尋求專業醫生意見。

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3. 改用指腹洗頭：

用指腹搓洗頭皮，李秉勳強調動作要盡量輕柔，否則傷害頭皮的同時，頭皮油水平衡也遭受破壞，頭皮屑和搔癢情況還是會反覆出現。

4. 洗頭水適量：

洗頭水不是用越多就洗越乾淨，反過來洗頭水用過多可能刺激頭皮，代償性出油促使頭皮屑增生。

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5. 挑選抗屑產品：

可選擇市面上販售的抗屑洗頭水，若不確定哪一種適合自己，也應尋求專業醫師意見。

李秉勳也提到，若這幾點怎麼做都無效，或是頭皮屑問題益發嚴重，請盡快找專業醫生協助喔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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