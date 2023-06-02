深圳福田咖啡一條街　100米7間Cafe各有特色　放鬆hea咖啡控天堂

撰文：ShenzhenWeekly
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位於深圳福田區的翠葉道，一條名字非常春夏天的道路，只有一百多米，卻藏了7家咖啡館，是名副其實的「咖啡一條街」。

今天我們就帶大家來逛逛吧~

1️. COFFEE V.P.N. 咖啡微品

V.P.N.雖不是翠葉道上最早開業的咖啡館，但確實是人氣超高的店鋪。剛開始只有一間小小鋪面，現在已經把隔壁也租下來啦。它家的特調咖啡最受歡迎，酸甜清爽，口感豐富，每次喝過之後都要回味3天。

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2️. Avg Coffee

剛開業不久的Avg，別看店面不大，主理人可是一位拉花冠軍哦。如果碰巧遇到她在店裏，可以讓她給你做一杯漂亮的拉花拿鐵~對了，近期還有試營業優惠，主理人會主動幫你打折！

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3️. 陳皮咖啡館

+3

剛踏進店裏，就能聞到特別舒服的陳皮味，主理人娜姐把她珍藏的陳皮都擺在店裏的高櫃上，難怪未見其身，先聞其味。來陳皮咖啡館肯定要點上一杯陳皮拿鐵啦，香醇拿鐵裏透着絲絲橘香，醒神又舒服。

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除了上述3家，翠葉道還有：

可以早C晚A的622 Bar&Cafe，也賣潮汕小吃的來坐咖啡酒館，街坊最愛的U3麪包房，以及WnD coffee等等。

而且，這個位置離喜柿咖啡Sees coffee、WakeyWakey維奇咖啡、鵲什咖啡CCHOICE都很近，步行就能到。

大家找個陽光明媚的日子，一起去翠葉道喝杯咖啡chill一下吧。

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