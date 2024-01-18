美女著CK內衣趴在床上露出蜜桃臀　極豐滿翹臀網民激讚：少見極品

批踢踢上近來出現一名豐臀辣妹！這位身材超頂的極品正妹名為「阿妙」，她在Instagram自介為「電玩遊戲影片創作者」，看來是一位已經小有名氣的網紅，如今經過表特版加持，粉絲數正不斷飆升！



#批踢踢表特版引發熱議

批踢踢表特版近來有網友PO出 [ 正妹 ] 屁股很豐滿的大學生，文章旋即被讚爆，內文中介紹的女大生外型亮麗，穿著 CK 內衣趴在床上，露出碩大豐滿的蜜桃臀，性感惹火的模樣令人快噴鼻血，引發鄉民們熱烈討論。

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#豐滿翹臀令人驚艷

豐臀女大生被鄉民起底為是位電玩實況主「阿妙」，她換上比基尼來到風光明媚的海邊，轉身側面顯露出驚人身材曲線，美尻不僅豐滿也很翹挺，蹲跪在沙灘上時，邪惡的蜜桃曲線令人想入非非！

擁有玲瓏曲線的「阿妙」換上一身性感誘惑的黑色蕾絲洋裝時更是前凸後翹，紅唇、短髮、長腿和美尻…簡直不要太辣！！！

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#鄉民們讚聲不斷

豐臀女大生「阿妙」登上批踢踢表特版引來網友們大讚：「這屁屁真的是頂了 ！少見極品」、「身材太好了吧」、「我都能聽到為愛鼓掌的聲音了」、「打下去一定超響亮」、「東方人少見頂級的臀」、「這個屁股不科學阿」、「外國才看得到的規格」、「色氣小褲褲更彰顯飽滿美臀欸」、「這個真的我的天菜」、「好想來個美麗的衝擊」。

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