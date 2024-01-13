王家衛《繁花》8大隱藏美女逐個數　鄭希怡扮記者戲份少卻好搶fo

打著王家衛導演首部執導的陸劇《繁花》，開播前就備受關注，開播後更是收視奪冠。該劇改編自金宇澄的同名小說，故事背景設定在1990年代的上海，講述默默無名的商人阿寶為了名利而投身商場，憑藉努力翻身，不只老戲骨胡歌的演技和氣場很強，劇中還隱藏了8位時代感美女。



【圖輯】點圖放大瀏覽「王家衛《繁花》8大隱藏美女」👇👇👇

+ 20

《繁花》隱藏美女1：馬伊俐

「馬伊俐」在劇中飾演商場女強人「玲子」，替阿寶經營夜東京飯館，為人精明能幹且具有超高交際手腕，顏值與能力兼俱，是劇中很有魅力的一名角色。馬伊俐最早是憑藉著之名的宮廷劇《還珠格格》第三部曲《天上人間》中的紫薇而出名，在這部劇中給人一種低調、氣質的感覺。

《繁花》隱藏美女2：唐嫣

「唐嫣」在劇中飾演外貿公司「外灘27號」的員工之一「汪小姐」，因為阿寶的外貿生意訂單而升職，後期被陷害面臨調職的難關。唐嫣在這部劇中可以說是扮相比較犧牲，因為人設關係所以造型和言行舉止都帶點「土甜味」，但有網友評論她的演技進步很多。

《繁花》隱藏美女3：辛芷蕾

「辛芷蕾」在劇中飾演酒樓至真園的老闆「李李」，一人孤身來到上海最繁榮的黃河路開業，是一名充滿神秘、風塵感的女子。多數人對辛芷蕾的印象是在《慶餘年》中飾演海棠朵朵，出眾的外貌在當時就已經受到不小關注，而此次在《繁花》中可以說是顏值封頂，不管是氣勢還是造型都豔壓其他人。

【相關圖輯】《繁花》掀5大熱潮 黃河路成打卡熱點 網民鬥影王家衛風格靚相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

《繁花》隱藏美女4：杜鵑

「杜鵑」在劇中飾演阿寶的初戀女友「雪芝」，不過這段戀情並沒有維持太久，也是因為她的刺激而促使阿寶從商翻身。杜鵑其實是模特兒出身，過去在影視圈的作品多為電影，而《繁花》可以說是她的第一部戲劇作品，在劇中很有淑女的優雅感。

《繁花》隱藏美女5：吳越

「吳越」在劇中飾演外貿公司的科長「金花」，雖然在劇中的戲份不多，但恬淡老練的形象深植人心，給人一種聰慧女性的感覺。吳越近幾年的戲劇作品相當多，而且口碑也都不錯，像是討論度比較高的《北京女子圖鑑》、《大明風華》、《清平樂》、《流金歲月》、《掃黑風暴》等，不管是古裝、時代劇、現代劇都能駕輕就熟。

《繁花》隱藏美女6：王菊

「王菊」在劇中飾演汪小姐的同事「梅萍」，原本和汪小姐的關係不錯，但看著她升遷而逐漸心生妒忌，也是一個滿重要的角色。王菊最早是參加了騰訊視頻真人秀節目《創造101》，以踢館選手的角色而廣為人知，後來又因為獨特的人格特質而受到網友喜愛，《繁花》是她的第三部戲劇作品。

【圖輯】點圖放大看更多王家衛版《繁花》精彩劇照👇👇👇

+ 32

《繁花》隱藏美女7：鄭希怡

「鄭希怡」在劇中客串一名「記者」，同樣戲份不多，但也是出場就頗為亮眼。鄭希怡最早是在樂壇出道，不過出道前就曾拍過電影與廣告，近幾年也客串出演不少口碑陸劇、古裝劇、網路劇，像是《雲中誰寄錦書來》、《愛情而已》、《塵緣》等，相信劇迷們也對她的臉孔不陌生。

《繁花》隱藏美女8：黃曦寧

這部劇中還有一位最令人驚喜的配角，就是胡歌的妻子「黃曦寧」來客串，在劇中她出現的一幕在菜市場，阿寶騎著腳踏車不小心讓她手中的柳橙噴飛，雖然僅有短暫出現，但亮麗的外型還是讓眼利的網友發現，劇迷們也可以注意看看！

延伸閱讀：

7部心理驚悚韓劇推薦：《我的Happy End》張娜拉破格演技掀熱議，《惡鬼》被譽為驚悚神劇

【本文獲「TVBS」授權轉載。】