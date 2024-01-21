台Costco沙律雪一晚 第二日打開驚見內藏「這活體生物」悠閒爬行
撰文：聯合新聞網
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美式賣場好市多（Costco，內地稱「開市客」）販賣商品琳瑯滿目，時不時推出各項優惠，深受大眾喜愛。
不過，日前有民眾到台灣賣場購買一份生菜沙律，回家後放在冰箱冰了一夜，隔天準備大快朵頤時，竟發現裡頭藏有一隻活體蝸牛，讓她當場嚇壞質疑，「賣場沒洗過就直接裝盒？」。
被取出後還在桌上爬行極精神 點圖放大瀏覽：
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這位民眾17日在臉書社團「爆料公社二社」發文，她表示自己到美式賣場買了一份凱薩雞肉沙律，沙律買回來後直接冰了一整晚，怎料隔日中午打開時，竟爬出一隻活生生的蝸牛。
從畫面中可清楚看見，一盒完整的凱薩雞肉沙律，生菜上面有隻小蝸牛，被取出後還在桌上爬。
眼前這幕讓她嚇傻，並質疑「這不禁讓我懷疑……Costco的生菜是不是根本就沒洗過就直接裝盒？」。
【同場加映】考眼力｜沙律食一半「配料」竟識郁 你搵唔搵到圖中嘅4腳生物？（點圖放大瀏覽）：
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文章曝光引發熱議，網友們紛紛調侃：
「傻傻的，代表夠新鮮啊！」
「這在法國是高級料理」
「買沙律送螺肉」
「法式小螺佐生菜沙律」
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