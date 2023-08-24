34H英國媽媽賣樓籌錢「降CUP」　縮胸成功笑稱生活品質提升千倍

英國一名擁有34H巨乳的二寶媽近期吐露心聲，表示當媽後胸部再次成長，卻嚴重影響她的生活，必須穿特製內衣、在胸下抹滑石粉，還要經常去理療，她因此決定動縮胸手術，甚至不惜賣掉房子以籌措經費。



據《鏡報》報道，一名「二寶媽」維多莉亞．馬什（Victoria Marsh）吐露心聲，表示自己的34H巨乳為她的生活帶來眾多不便，因此決定進行縮胸手術。

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報道指出，馬什因為遺傳關係，所以胸部較大，她的母親就擁有「GG」罩杯。

馬什16歲時，便發現自己的胸部越來越大，「大到人們會特別指出來」，成為二寶媽後，胸部更再次成長，「很多媽媽哺乳後胸部會萎縮，但我的胸部卻變大了」。

而巨乳嚴重影響她的生活，「我感覺它們壓在我的肋骨上」，她也說需要經常去理療肩膀，也得在胸下抹滑石粉止汗。

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孩子們長大後很難將他們抱起，更讓馬什感到難過。

此外，馬什花費了50英鎊（約500港元）購買特製內衣，婚禮上還要穿大了兩碼的婚紗。選擇衣服的尺寸也讓她備感困擾。

「如果穿低胸的衣服，看起來會很邋遢，穿緊身的又會看起來很淫蕩，穿鬆一些的衣服，我看起來就像穿了一個帳篷。」

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馬什於是決定動縮胸手術，但卻被告知不符合健保補助資格。為了籌措經費，她賣掉了房子，並貸款3,000英鎊（約30000港元），總共花費了10,000英鎊（約100,000港元）進行手術，縮小了5個罩杯尺寸，變為​​34C。

馬什表示，縮胸手術非常值得，「我的生活質量提高了一千倍」，她說道，「感覺輕鬆多了，我的背不痛了，我可以和孩子們一起做更多事情，我可以穿我想穿的衣服，而不會感到不自在」。

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