初四5大禁忌逐個數 太小氣恐趕走財神 切忌於廚房裸體有原因
撰文：聯合新聞網
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新的一年到來，大年初四是迎財神的重要日子，但要將財神請進門可不是件容易的事情，萬一迎神沒處理好，當心接下來會窮一整年。除了迎財神外，初四也是迎灶神的日子，當心觸碰禁忌影響一整年運勢。
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俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神」，大年初四是迎接各路神明的日子，除了民眾最關心的迎財神，迎灶神也在同一日，除了迎神的眉角外，底下這些禁忌也當心別犯，免得神明不進門影響整年運勢。
1.別出遠門
傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行、出遠門。
2.不可小氣
如果在迎財神這天過於吝嗇，財神反而不願靠近你、更會因此遠離。迎財神這天可以將拜完的禮品送人，也可以布施，如此一來財神爺會給你更多財富。
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3.不可在廚房裸體
灶王爺為掌管廚房的神明，切記勿在這天於廚房裸體或者更衣。
4.不可在廚房爭吵
切記別在廚房罵小孩或是爭吵，以免觸怒灶神無法得到庇佑。
5.忌用針線
傳統習俗認為這天別用針線縫補，因為縫補衣物象徵補破洞，接下來整年都會一直補破洞；針則帶有煞氣，春節期間避免使用。
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