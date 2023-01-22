農曆新年咪暴飲暴食「超過2公斤難減肥」這樣做3日內瘦回原本體重

【農曆新年／減肥】農曆新年不小心吃到變胖了怎麼辦？台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫生蕭捷健大推「碳循環飲食」，能在年後2-3天就快速回到原本體重。



蕭捷健在Facebook Page「減重醫師 蕭捷健」發文表示，只要先低碳2-3天，吃下去的澱粉，大部分都不會變成脂肪，而是變成肝糖儲存在人體的肌肉和肝臟裡面。所謂「碳水循環飲食」，是在高碳日運動並且多吃碳水增肌；中碳水日以糙米地瓜等健康澱粉為主。

而低碳日減少碳水攝取，只由蔬菜和豆腐來攝取澱粉，來穩定胰島素，啟動燃脂。不管高低碳，都要兼顧蛋白質攝取。低碳日的好處，就是讓隔天的高碳日，吃下去的碳水不會變成脂肪儲存。（點圖放大看醫生教7招「3日內瘦回原本體重」👇👇👇）

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農曆新年減肥一、低碳飲食2-3天

先執行至少2-3天的低碳日，讓肝醣燃燒掉，把身體儲存澱粉的空間讓出來。除了飯、麵以外，根莖類和水果也盡量不碰，多攝取瘦蛋白質和纖維。

農曆新年減肥二、過年期間體重不要增加超過2公斤

低碳2天後，每個人會有1000-2000卡的肝糖空間可以儲存碳水，加上每天身體也會消耗熱量，所以每天吃個1000卡碳水是可以的！儲存肝醣也會變重，但是增加的不是脂肪。如果有運動，每天可以吃到1500卡左右的碳水，不會變胖。

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農曆新年減肥三、年後低碳2-3天就能快速回到原本體重

多出來的2公斤，可以進行3天低碳，很快就會消耗掉。但是如果多了3公斤，表示裡面有1公斤是脂肪，可能得花2週才能消耗掉。另外一個方式，就是除夕大餐，初一低碳，初二大餐，初三低碳，應該也可以維持體重。

蕭捷健提醒，要記得每天早上小便完量體重，才能互相比較。建議把上升的幅度控制在2公斤以內：如果除夕夜早上60公斤，初一61公斤，初二62公斤，那最好不要再吃了，因為肝糖儲存的空間已經塞滿了，之後吃下去的澱粉都會直接變成脂肪堆起來。另外也分享過年不變胖4招：

農曆新年減肥四、餐前半小時先喝蛋白質飲料

吃精緻澱粉，血糖上升的越快，儲存成脂肪的速度也就會快；血糖快速降低，你就會想要吃更多的東西，於是胰島素越來越高，體重設定點也越來越高。餐前30分鐘，攝取一份蛋白質的飲料，可以有效延緩血糖上升的速度，蛋白質飲料也能刺激腸泌素（也是瘦瘦針的成分），抑制食慾。可以選擇蛋白粉或是豆漿。

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農曆新年減肥五、盡量低油，多吃海鮮

吃澱粉的時候記得避開高油脂。可以多吃魚，海鮮，干貝和蝦子等等，這些瘦蛋白是很難讓你變胖的。像酥皮，勾芡的湯，整塊肥肉等酌量食用。

農曆新年減肥六、零食和正餐一起吃掉

過年會胖，或是平常很難減重的人，多半有吃零食的習慣。這些零食多半是油和澱粉，就算只吃一點點，也會刺激胰島素，讓脂肪比較難分解。盡量還是保持一天至少12小時空腹。

農曆新年減肥七、趁多吃的時候運動

吃大餐是增肌最好的時機，大餐前運動，攝取的熱量一部分可以轉化為增肌；這時可以以重量訓練為主。大餐後運動，可以幫你燃燒脂肪，這時可以以有氧或高強度間歇為主。

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