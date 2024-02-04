即食麵隱藏食法！識食網民淥麵「加一物」 勁讚去油解膩帶清香
撰文：TVBS新聞網
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即食麵（泡麵）算是流行美食，料理的方式也有很多種，除了常見的炒即食麵之外，也有人喜歡煮熟或乾吃。其中，台灣經典泡麵統一肉燥麵相當受歡迎，就有網民分享，從小到大吃泡麵時，喜歡加「茶包」，不僅去油還解膩，讓她大讚「真的很好吃」。
近日，一名網民在Facebook群組「爆廢公社」分享，統一肉燥麵時半夜肚子餓的好選擇，事主透露了自己從小到大吃即食麵的習慣，就是喜歡加入「茶包」，不僅可以去油還可以解膩，而且還會有淡淡香氣，讓她忍不住大讚「真的很好吃」。
貼文曝光後，就有網民留言表示：
．「第一次看到加料是會讓我想嘗試看看的」
．「下次我也來試試」
．「少了油膩感應該不錯，感覺挺搭的」
．「感覺好像很不錯，加茶包可以解膩」
也釣出許多饕客掀共鳴：
．「我也是這樣做」
．「我也超愛！綠茶包泡麵！」
．「我以前泡好茶才倒進去，怎麼沒想到直接放茶包啦」
另外，也有內行分享：
．「我也喜歡熱牛奶加紅茶包」
．「我有試過放個韓國的粟米鬚茶包，結果很讚，湯頭不油膩了，也很好吃唷」
．「之前有另外泡一小杯濃茶來加」
．「要加愛之味分解茶啦!」
．「有聽過用紅茶泡泡麵」
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