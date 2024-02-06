車Cam｜好心讓路畀校巴　男學生竟「舉中指」回敬　網民斥冇教養

馬來西亞一名汽車司機抱怨，他好心讓路給一輛校園巴士，沒想到巴士行經旁邊時，裡面一名男學生竟朝他比中指。



男司機也憤怒公開行車記錄器，掀起網上熱烈討論。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

+ 7

根據《中國報》報導，整起事件發生於馬來西亞新山福林園魯碧雅26路（Jalan Rumbia 26），當時該名司機與其他轎車排列在花園區的路段準備離開，接著這輛校車從大路進入花園區，並停留在路段中央，等待從右側車道，駛向左側車道。

而男子及一輛白色客貨車司機也好心為校園巴士讓路，不料巴士在經過男子的轎車時，坐在裡面的一名男學生，竟對讓路男子比中指。

男學生的不禮貌行為，也令該名男子氣憤不已，雖然沒向校方反映，但也將行車記錄公開，喊話學生家長：「是這樣教育小孩的嗎？」

【同場加映】小學一年級超難英文題 媽媽上網求救 正確答案是……（點圖放大瀏覽）：

+ 13

對此，網友們也紛紛回覆：

「現今社會，很多家庭已經沒有要家庭教育的意思了」

「沒教養，應該沒給人教育過，出社會有得受」

「許多年輕人坐地鐵，也把雙腳連鞋放在椅子上，看他們一下，二粒金魚眼瞪到眼球都要掉出來。連搭長途巴士也把雙腳抬上前面座位，把人家頭頂變羚羊角，看他一下也是一副要殺人」

不過也有人認為司機應該要同時向校方反映，否則遇到家長不管，學生也不會怕。

【延伸閱讀】校園靈異｜小學老師突然狂打學生 主任趕嚟制止一聽對方開口嚇壞（點圖放大瀏覽）：

+ 38

延伸閱讀：

講座後記／德國宅力世界第一？日本ACG作品中的「德意志」

悚！60歲婦掉進垃圾車遭「輾壓4次」 鄰居：只聽得到慘叫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】