車Cam｜好心讓路畀校巴 男學生竟「舉中指」回敬 網民斥冇教養
撰文：聯合新聞網
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馬來西亞一名汽車司機抱怨，他好心讓路給一輛校園巴士，沒想到巴士行經旁邊時，裡面一名男學生竟朝他比中指。
男司機也憤怒公開行車記錄器，掀起網上熱烈討論。
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根據《中國報》報導，整起事件發生於馬來西亞新山福林園魯碧雅26路（Jalan Rumbia 26），當時該名司機與其他轎車排列在花園區的路段準備離開，接著這輛校車從大路進入花園區，並停留在路段中央，等待從右側車道，駛向左側車道。
而男子及一輛白色客貨車司機也好心為校園巴士讓路，不料巴士在經過男子的轎車時，坐在裡面的一名男學生，竟對讓路男子比中指。
男學生的不禮貌行為，也令該名男子氣憤不已，雖然沒向校方反映，但也將行車記錄公開，喊話學生家長：「是這樣教育小孩的嗎？」
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對此，網友們也紛紛回覆：
「現今社會，很多家庭已經沒有要家庭教育的意思了」
「沒教養，應該沒給人教育過，出社會有得受」
「許多年輕人坐地鐵，也把雙腳連鞋放在椅子上，看他們一下，二粒金魚眼瞪到眼球都要掉出來。連搭長途巴士也把雙腳抬上前面座位，把人家頭頂變羚羊角，看他一下也是一副要殺人」
不過也有人認為司機應該要同時向校方反映，否則遇到家長不管，學生也不會怕。
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