農曆新年｜啦啦隊女神著旗袍曬蜜桃臀賀歲　露肉照健康性感不低俗

新年到！人氣啦啦隊女神「乳儒」近日以一身緊身旗袍向大家拜年，復古紅唇和迷你短裙底下的豐滿翹臀藏不住，火辣屁股蛋也隨之見客，冶豔性感的「乳儒」放送養眼福利，讓粉絲們全嗨翻！



台上台下一樣辣

東南亞職業籃球聯賽及P.LEAGUE+福爾摩沙夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」副隊長「乳儒」（Lulumi），擁有冶豔外型和性感豐臀，加上性格直爽開朗，受到許多粉絲們的喜愛。

【圖輯】點圖放大看更多乳儒IG靚相👇👇👇

+ 22

真性情的「乳儒」從不避諱自己曾經整形，她從17歲開始學舞，逐漸練就高超舞藝，「乳儒」時常在夜店表演，性感豐臀成為她的個人招牌特色，嘻哈歌手禁藥王、Lizi、187INC、MCHotDog都曾經找她拍攝MV或合作演出。

性感旗袍炸出屁股蛋

「乳儒」近日以一身紅黑相間的緊身旗袍提前向粉絲們拜年，她手拿精緻紙傘，展現復古情調，回眸時短裙包不住性感豐臀，屁股蛋全跑出來見客！美艷火辣的模樣讓現場球迷大讚：「現場的妳真的好辣」。

【相關圖輯】性感網紅無罩散步辦年貨 突彎腰睇人寫揮春疑走光 網民睇法兩極（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 34

姊一直都很辣！

「乳儒」時常在Instagram與粉絲們分享性感照，無論是換穿勁辣舞台裝登台表演，或是泳裝造型大秀曼妙身材，魔鬼曲線都讓網友瘋喊：「我沒了！」，「乳儒」也是啦啦隊女神當中少見的野性美人，性感霸氣的身影，讓粉絲們全都臣服在她的裙下！

延伸閱讀：

可愛爆擊！李多慧IG曬學中文懊惱照，網友全暈：「願意無償教學！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】