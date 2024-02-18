初九食齋能轉運　塔羅牌老師更透露一方法　助你旺整年財運

今天(2/18)大年初九，是玉皇大帝的生日，塔羅牌老師艾菲爾表示，當天能茹素表達對玉皇大帝的敬意，同時分享轉運秘法，挑選尾數41的百元鈔當錢母，讓你旺財一整年。



艾菲爾老師表示，今天是大年初九，也是華人傳統的祭祀玉皇大帝的日子，是玉皇大帝的生日，誠心對著天空說出自己的出生年月日和姓名，來恭祝玉皇大帝萬壽無疆，並描述自己想懺悔的事情，並且承諾不會再犯，請玉皇大帝為自己消災解厄，祈求在今年可以平安、順利。

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艾菲爾老師提醒，而過年期間初一到初十五是不可以流眼淚的，也不適合到醫院探病。如果有犯過年禁忌的，記得開立除穢包用一下，一定要把生活穢氣趕走，多接福氣丶財氣。此外，在這個特別的日子裡，吃素是許多人遵從的習俗之一，以表達對玉皇大帝的敬意和祝福。而吃素不僅是一種宗教信仰的表達，更是一種身心靈的修行和健康生活的選擇。

最後，挑選編號尾數41的百元鈔，非常適合在2024年當錢母使用。因為在60甲子年中，「甲辰年」是排名第41名。所以印有41尾數的百元大鈔是當年能旺發財運的幸運錢母。找到錢母可以用紅包袋裝起來，放在錢包裡或是隨身包包中旺財一整年！

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