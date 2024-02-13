龍年2024｜新年飲食7大法則你要知「吃得聰明」過年後減肥更輕鬆

在一年一度的農曆新年假期裡，許多人一定都會拋開一切的大吃大喝，營養師李婉萍就提到許多飲食的小叮嚀，民眾若不想在年後忙著剷肥肉，過年期間就需要聰明的吃，以免在開心吃喝玩樂之餘，身體就默默的多了不少不必要的負擔。



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1.「年年高升」

香甜煙韌的年糕，是過年期間不可少的傳統美食，但李婉萍表示台式甜年糕主要的成分為糯米和糖，因此她建議以蒸的方式取代煎或炸最好，如果真要吃炸年糕，一次約兩塊撲克牌大小，淺嚐美味即止。

2.「年年有餘」

魚肉可以提供很優質的蛋白質，非常適合各年齡層的人食用，只是過年拜拜的魚大多都用油炸處理，而且拜完之後又要等燒香，因此幾乎都是等到下一餐才食用，李婉萍建議拜完後立刻放冰箱冷藏保存，以維持食物安全。

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3.「吃雞肉」

雞肉也是很好的動物蛋白質來源，烤過的雞肉能將油脂逼出，加上去皮後的熱量會更低，若把雞肉剝成絲狀，加入小黃瓜、豆芽菜、生菜、豆干等食材，做成清爽的涼拌菜，就能讓腸胃暫時喘口氣。

4.「好彩頭」

過完年後許多人的腸胃，都會因為高脂、高蛋白、低纖等飲食習慣，而有不適的症狀，但白蘿蔔味甜又含有膳食纖維，除了可以促進腸胃蠕動，也富含天然的消化酵素，能讓腸胃維持正常機能。

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5.「長命百歲」

俗稱的長年菜，富含膳食纖維、維生素C、維生素A等，對於過年大吃大喝容易上火的人，長年菜能降火氣又有助預防便秘。而維生素A加點油脂一起攝取，會更容易消化吸收，可將平日使用3C產品耗損的營養補充回來。

6.「事事如意」

冬天也是柿子的產季，柿子也含有豐富的多酚類物質，具有抵抗發炎反應，及抑制脂肪吸收的效果，可適度調節過年大魚大肉飲食帶來的負擔。不過，柿子單寧酸含量高，要避免空腹食用。

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7.「大吉大利」、「年年好」

橘子跟綠棗子，都屬於維生素C較高的水果，維生素C有助清除自由基、抵禦病毒入侵，提升免疫力過好年。但橘子含酸性成分；綠棗子則具有高纖特性，因此最好安排在餐後食用。

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