台北燈會「絕美女警」照片瘋傳　眼神凌厲　激似這玉女歌手年輕版

撰文：中天新聞網
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全台燈會陸續登場，大批警力維安交管，意外讓正妹女警浮上枱面。

繼神似韓星「秀賢」的台中女警曝光後，台北燈會也被拍到絕美女警值勤畫面，讓大批網友嗨翻想要朝聖。

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臉書粉專「台北波麗士」PO文表示，「為確保大型活動平安順利，我們以科技觀測人潮車流，全力執行維安交管各項任務，讓市民朋友安心放心」，並分享多張燈會現場員警值勤的照片。

除了台北市長蔣萬安受到大批民眾夾道歡迎外，一名帥氣男警荷槍實彈站在會場執行維安任務的照片，也引起網友廣泛討論，不過兩位帥哥都比不上正妹女警吸睛。

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從「台北波麗士」分享的照片可以看到，一名女警靠著護欄邊，全神貫注盯著活動現場警戒，雖然她眼神肅殺，但清秀俏麗的模樣神似年輕版文青歌手陳綺貞，立刻吸引上千網友按讚分享。

大票網友留言表示，「這個我可以」、「可愛」、「哇嗚～～我只看到有美女警察」、「第一張帥哥警察，第二張美女警察都好棒！」。

其實北市正妹女警不只這一位，去年北市跨年會上也友多位正妹女警讓網友們暈船暴動。

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