這款早餐要小心！醫生警告經常吃患大腸癌風險激增17%　注意6症狀

【大腸癌／症狀】早餐相當重要，但要小心選擇！有台灣肝膽腸胃科醫生分享病例，指1名年過六旬患者每天早上都會喝1碗牛肉湯當早餐，雖然未見症狀，但大腸鏡檢查結果顯示患早期大腸癌，幸及時發現避免惡化。醫生提醒，每日攝取超過100克紅肉，會大幅增加罹大腸癌風險。

大腸癌是常見致命癌症，如有大便帶血、腹部不適等常見6大症狀，就及早求醫檢查。



過量食用紅肉，可能增加患大腸癌風險。（示意圖/.gettyimages）

肝膽腸胃科醫生陳炳諴於節目《醫師好辣》講述大腸癌問題，提醒不要進食過量紅肉。他分享病例，指1名年過60歲的富二代本身有「食道逆流（胃酸倒流）」，也有「三高（高血壓、高血脂、高血糖）」問題，情況控制良好。

陳醫生指出，該患者每天早上都會喝1碗牛肉湯，雖然未見有大腸癌症狀，但考慮對方已超過45歲，因此無論有否症狀，他都建議患者接受大腸鏡檢查。結果發現患者腸道內有息肉，是早期大腸癌在黏膜層，幸發現及時，經手術切除息肉能避免大腸癌症狀惡化。

陳醫生指出，該患者每天早上都會喝1碗牛肉湯，患者接受大腸鏡檢查，結果發現患者腸道內有息肉，是早期大腸癌在黏膜層。（示意圖／資料圖片）

陳醫生解釋，紅肉含有的血紅素鐵和特殊糖分子，在氧化過程中產生的自由基可能對細胞DNA造成不利影響，而息肉多是由DNA受損後產生的「不正常黏膜組織」生成，一段時間後更可能演變成大腸癌。

陳醫生強調，不是不能喝牛肉湯，但需適當攝取。（《醫師好辣》截圖）

陳醫生強調，不是不能喝牛肉湯，但需適當攝取。他引述研究表示，每日攝取超過100克紅肉，大腸癌風險將大幅提高17%，建議每日紅肉攝取量不要超過100克，一周總攝取量不要超過500克。

大腸癌是香港第二號癌症殺手！出現6症狀要求醫



大腸癌是常見致命癌症。（示意圖／gettyimages）

大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」，2020年就有2287名港人因大腸癌死亡，佔癌症死亡總數15.4%。而按性別劃分，大腸癌每10萬人口計算粗死亡率分別為男性的38.5及女性的23.9。

根據本港醫管局智友站，大腸癌常見有6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣。（示意圖／gettyimages）

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣，根據醫管局智友站，「年過50」、「家族中有人患過大腸癌」、「本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉」、「長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足」、「體重超標（BMI體重指標超過25）」、「飲酒過量」、「吸煙」、「極少運動」這8類群組，都是患大腸癌高風險一群。