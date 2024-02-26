單身女網友欲「賣樓去環遊世界」　曾離婚不想再拍拖　網民這樣勸

有一位43歲的女網友，離婚淨身出戶後靠擺地攤存錢開了店面。



最近這幾年電商成顯學之後，她也加入了電商，打拼了11年，有了房子、也買了一台還不錯的車。她離婚後也交往過男朋友，但對方最後想結婚，就分手了，現在原PO單身也不想再交男朋友。

最近原PO想把房子賣掉去環遊世界，問說「這樣的想法會不會太天真」？

對戀愛失去興趣 父親從沒盡過應有責任 點圖放大看原文全文及網民意見：

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原PO在Dcard貼文表示，自己的工作壓力很大，又需要體力，想利用年輕還有體力的時候，把房子賣掉，租一個還不錯的房子住。

因為她的父母很早就離婚，「母親已經過世，而父親也從來沒有盡過應有的責任，還有一個一天到晚只會惹禍的姐姐」，房子賣掉後，錢一部份留給父親養老，另一部份自己去環遊世界，或做其他的投資。

最後，原PO在文末提問說「這樣的想法會不會太天真」？

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許多網友看完貼文後，紛紛留言回應表示：

「不會呀，想做什麼就做何來天真」

「是我也會如此規劃」

「做自己喜歡的事」

不過，更多網友勸原PO說：

「天有不測風雲，人有旦夕禍福，先別賣房子，賣了不用一年包妳後悔」

「房子別賣，房貸就當是在繳房租，至少每個月付出去的貸款是繳在自己的房子，而不是幫別人繳房貸」

「不建議賣掉房子，年紀大了，真的會租不到房子」

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有網友提出更具體的建議表示：

「也許目前妳的物質生活能讓妳感覺到精神上的滿足，但中老年後的孤獨，絕對會打臉妳現在的不婚主義，起碼也要個伴陪妳渡過餘生」

「雖然結婚不見得是絕對必要的事，但如果遇到可以攜手共渡餘生的對象，也給自己機會」

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