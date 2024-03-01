2元優惠｜長者坐過海巴士3個站落車　乘客拍照公審：真係浪費公帑

長者用2元搭過海隧巴士卻「極速落車」，遭其他乘客拍照公審！有港女日前在社交平台群組發文，稱目擊1名長者在巴士總站登上過海隧道巴士後，只乘搭3個站便下車，故拍下對方背景照公審，批評「呢啲人真係浪費公帑」，認為政府需要好好教育市民，認為對方濫用了「2蚊優惠」。事件引起網民熱議，更被轉發到其他群組，有網民認為長者行動不便坐巴士無可厚非，又認為政策本身有問題。



有市民在網上轉載1篇帖文，發帖人聲稱目擊1名長者在巴士總站登上過海隧道巴士，不料對方只乘搭數站便下車。（示意圖）

有巴士乘客日前在Facebook群組「Save HK」發文，拍下1名長者在巴士等待下車的背影。她指相中人「總站用$2搭968（過海隧道巴士）」、「車費要$25.7」、「坐3個站在形點就落車」，認為「政府要好好教育」，質疑是濫用了2元票價優惠。

不少網民對其言論感不滿，「我完全唔覺得有問題喎，老人家行動唔方便坐車都好正常啫」、「關你X事，道德判官」、「其咁幾好…好過吉車」，又認為問題是出在政府和巴士公司協調優惠價格上，「巴士公司也應該協調收費」、「政府要同巴士公司解決問題，唔係叫老人等到一架平啲嘅車先上」。

帖文後來被轉載至Facebook群組「大埔 TAI PO」，樓主在文中直斥「好快輪到自己都批鬥埋」，更指自己有時都會乘搭307巴士由大埔中心前往廣福道。

有港女批評有長者坐巴士時「坐3個站在形點就落車」。（fb圖片 ）

有網民表示長者用2元優惠搭短途巴士，浪費公帑「係事實」，因為政府需要為巴士公司補貼車費的差額，直言「你坐3個站，巴士公司唔係收你3個站錢㗎嘛」，建議政府參考外國按距離收費，「上落車都拍一拍卡」，防止乘客濫用乘車優惠。

不過，有網民反問「福利叫浪費公帑？」，而且「呢個係優惠規則設計嘅問題，唔應該批鬥老人家」、「明明係政府政策同巴士公司個deal有漏洞，就將道德包袱轉嫁長者身上」。

（Facebook ）