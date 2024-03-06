日本造型師列「3種殘念裙子」40歲女人一著極顯老 長度成關鍵
撰文：聯合新聞網
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每個人的穿衣風格不同，如何挑選最適合自己的衣服十分重要。近日，日媒《サンキュ！》介紹「3種殘念裙子」，並強調40多歲的女性若穿上這些裙子，會讓外表看起來比實際年齡還要老。
【圖輯】日本造型師盤點「3種殘念裙子」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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一、設計甜美的裙子
造型師野澤夏美說明，很多人一看到可愛的裙子就忍不住購買，不過成年女性若穿著流蘇、蕾絲、荷葉邊等甜美設計的裙子，會顯得過於「可愛」。對此，她建議，應選擇黑色或灰色的裙子，而民眾在穿著可愛裙子時，需注意上衣、配件的搭配以中和甜美感。
二、半身裙
野澤夏美指出，低於膝蓋的裙子是幾年前的流行趨勢，若現在仍穿著半身裙，容易顯得過時。她透露，近年流行較寬鬆的款式，長至腳踝的長裙更成為常態，大家只需改變裙子的長度，就能給人留下更俐落、帥氣的印象。
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三、緊身裙
野澤夏美表示，緊身裙多給人一種知性的印象，不過該類型的裙子的設計主要強調腹部和臀部的線條，對於40多歲的女性而言，或許會因為擔心體型而變成難以駕馭的單品。她說明，民眾在穿著緊身裙時，可選擇搭配寬鬆的上衣，並建議選「長款緊身裙」。
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