美國男陰莖塗液態芝士「讓狗狗狂舔」還拍片　150+色情影像全外泄

美國43歲男子強森（Jason Allen Johnson）被發現偷拍、虐待以及人獸等多部令人髮指的性犯罪紀錄，除了牽扯到多名受害人的偷拍影片之外，強森還被發現在生殖器塗抹液態芝士、讓家中哈士奇幫忙舔拭的詭異行徑，引起軒然大波。



綜合《BNN Breaking》等外媒報導，事件發生在美國的懷俄明州，當地警方接獲不明男子上傳「性虐待影像」的通報後循線追查，鎖定43歲的強森後將其逮捕，發現其硬碟內竟存有多達150部的兒少性虐影音片段，另外還有7段浴室偷拍畫面。

【相關圖輯】人獸交活春宮！美國教授野外「猥䙝愛犬」完事後零悔意：為了發洩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

而除了上述的多名受害人之外，警方也在調查過程中發現，強森還在家裡用液態芝士塗抹在重要部位、讓飼養的哈士奇幫自己舔拭，以拍攝成人獸影片的恐怖行為；強森目前已被拘留，其犯下的罪刑每項都面臨最高10年徒刑、累積可能達百年。

【相關圖輯】人獸戀？49歲英國婦嫁給寵物貓惹熱議 促成人寵婚事的原因竟是…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

陳沂「血淋淋傷勢」照片曝！美臉遭4拳暴打 痛喊：有人要我閉嘴

【本文獲「TVBS」授權轉載。】