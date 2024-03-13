意大利美女網紅遊台灣 IG貼「全裸美背」照：我和章魚打架的結果
撰文：中天新聞網
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意大利正妹影音創作者朱莉婭（Giulia Mazza）2月底赴台環島，走訪北中南，體驗台灣文化，並大方曬出全裸美背卻慘不忍睹，但她仍開心高喊「好想搬到這裡」。
朱莉婭日前在社群平台IG上發文，並附上多張在台灣環島旅遊的照片，從中可見她分享背部全裸美照秀出體驗刮痧和拔罐的經驗，只見她的美背上紅紅一圈一圈拔罐印記，她開玩笑地寫道：「我好想再搬來這裡。我和章魚打架的結果。」
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另外，從其他照片中可以發現，這次朱莉婭的環島還造訪台中、墾丁、花蓮、雙北等地的著名景點，其中包括十分觀賞瀑布、平溪放天燈、侯硐逗貓，也到中正紀念堂和北投圖書館等景點。
據悉，她曾在台灣學過一個禮拜中文，可見她非常喜歡台灣文化，想必還會再次拜訪台灣。
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貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並留言表示：
「歡迎來台灣，美女」
「好可愛」
「歡迎回來台灣」
「那個章魚的印記很可怕」
「你太酷了！」
「我想在台北遇見你」
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