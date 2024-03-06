莫測高深一女生｜Nanno疑患厭食症變紙片人　瘦到網民幾乎唔認得

在2018年，女演員Kitty Chicha Amatayakul憑藉在Netflix高分泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere，又名《禁忌女孩》）中飾演——娜諾Nanno一角在海外各地走紅，她的精湛演技更是成功提升了知名度！然而，Kitty Chicha最近出席了2024秋冬巴黎時裝展，在鏡頭面前暴瘦成「紙片人」的她，讓久未瞭解近況的網民們感到十分震驚。



在2024秋冬巴黎時裝展上，Kitty Chicha穿著性感的透視裝現身，她隨後也在個人IG上分享了活動上的照片，而在眾多女性合照當中，可見她的身材最為瘦小，網民紛紛在評論區中驚訝表示幾乎快要認不出她來！尤其是活動上傳出的採訪片段，Kitty Chicha暴瘦的身材更加明顯，幾乎只剩下「皮包骨」的狀態。

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如今的Kitty Chicha與以往形象簡直判若兩人，因此許多粉絲都在評論區中留言，表達了對她身體狀況的擔憂！有粉絲認為可能患上了厭食症，另一些粉絲則懷疑是否與《莫測高深一女生》第三季有關？然而，也有粉絲出面解釋是因為劇中的角色所以才減肥。儘管官方尚未對此作出證實，但粉絲在Kitty Chicha分享的活動照中，他們發現BLACKPINK成員Rosé也出席了該活動，她們一群女藝人甚至在活動上玩起了自拍。看到她參加活動、與朋友們聚會的狀態，粉絲認為至少可以稍微放心一些。

根據泰國媒體《Sanook》報導指出，粉絲曾解釋Kitty Chicha減肥是為了新的恐怖角色而做準備。她表示這次嘗試扮演了與之前不同的人物角色，因此為了更真實的演繹、達到更好的效果，她遵循了嚴格的飲食和鍛煉計畫來達成符合角色的體重和外貌。儘管她沒有透露更多的細節，但她向粉絲保證自己一切都很好，並強調完成拍攝項目後會重新增重。對此，她也非常感謝粉絲們一直以來的支援和關心，希望大家能期待她的新作品。

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自從去年參加頒獎典禮以來，Kitty Chicha的身體狀況就引發了粉絲們的擔憂，當時她已經出現了明顯的體重下降的情況，而如今她在透視裝下更顯得瘦弱的狀態，讓網民們更為擔憂！

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