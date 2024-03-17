英國婆婆捲鐵門意外懸空2米突變網絡紅人　藝術家畫塗鴉留念

英國71歲婆婆休斯（Anne Hughes）日前在一家商店等開門時，遭到升起的鐵捲門夾住外套，整個人呈現倒掛姿勢被懸在半空中，影片在社交媒體上引起熱議，甚至有藝術家把她的身影畫在鐵捲門上留念。



天空新聞網等報道，休斯本月4日在威爾斯朗達卡嫩塔夫郡（Rhondda Cynon Taf，暫譯）住家附近的Best One便利店外，身為清潔工的她，正在等店家開門上班，結果外套不慎被鐵捲門夾住，連衣帶人被懸到210厘米高的空中，手還緊抓購物車，而這驚險一幕也被監視器捕捉到，影片被店家上傳社群媒體後迅速爆紅。

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店家隨後請來塗鴉藝術家Tee2Sugar，在鐵捲門畫上婆婆當時的身影留念。

Tee2Sugar表示，「我很早就看過這段影片，我和我的妻子都笑了。所以當我看到邀請我畫她的訊息時，我立刻就答應了。」並指休斯也對作品成果感到滿意。

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婆婆休斯幽默說道，最近苦於低血壓，事發當時讓她血壓上升了，稱當時被鐵捲門抬上去時，就尖叫喊着老闆的名字，好在他走了出來並降下鐵捲門，幫助她脫身，雖然當下有嚇到，但沒有受傷。

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