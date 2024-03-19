英國凱特王妃疑術後首露面　網民媒體柯南上身　是真是假眾說紛紜

1月16日接受腹部手術後英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）已有近3個月未公開露臉，但3月16日似乎是她首次在公眾場合現身。她與丈夫威廉陪孩子出外運動，還一起到溫莎農場商店（Windsor Farm Shop）購物。



她除了3月4日被拍到坐在車上，由母親開車接載，之後一直「神隱」。

英國王室公布她的健康狀況時用語焉不詳，還有她的休養期太長，讓好事之徒瘋狂猜測，指她病情不簡單，甚至是因為丈夫出軌她閨密，才導致她躲起來。王室或許是為讓眾人安心，3月10日發布王妃與其3名子女合照，豈料照片被發現曾遭修改，多間通訊社宣布撤下。她在11日為引起混亂致歉。

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《太陽報》3月16日獨家報道凱特被現場目擊者看到夫妻倆來到一家農場商店。它距離威廉夫婦在溫莎的住所阿德萊德大宅（Adelaide Cottage）約1.6公里。如果影片或照片屬實，這也是她術後首次被人看到在外走動。

報道稱同日威廉夫婦一整個上午都在陪伴3個孩子參加體育活動，他們看着喬治王子、夏洛特公主和路易小王子運動，之後才前往他們去了溫莎農場商店。

內文引述溫莎農場商店的一名目擊者，指她看來「快樂、輕鬆、健康。」

王室1月公布凱特接受手術的消息時，曾稱她術後在家休養，復活節前都不會履行公職。然而最近凱特的密友說，她可能在4月17日「復職」。英國《每日電訊報》則指出，不排除她提早在3月31日復活節時公開亮相。

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究竟是不是她？

《太陽報》最初的報道「無聲無畫面」，未有附上照片及影片。然而到了18下午，《太陽報》、TMZ和其他小報報道這個消息的照片和影片，實行「有圖有真相」。

TMZ報道稱，影像中「100%是她」，並在其網站上發布影片的元數據，以及據報道拍攝影片的目擊者的一些引述。

這個消息也在中國社交媒體微博登上熱搜，有網民稱「凱特是瘦了，顯得更有活力了，只是看不太清晰，影片是真的就好，別AI合成或者又是替身就好！ ​」，也有人發文稱「長得像，但明顯不是。」另有網民在社交媒體X指出，照片影片中的女子不是凱特，做過腹部手術的人沒理由也不應提重物。

肯辛頓宮和溫莎農場商店都沒對這次她這次出遊發表評論。