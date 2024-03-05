英國王室｜凱特手術後首曝光 打破「神隱」揣測
撰文：聯合新聞網
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美國TMZ報道，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）最新身影4日曝光。
由母親開車、坐在副駕的凱特戴著墨鏡，臉上淺淺笑意，打破外界對她病後神隱的諸多揣測。
凱特王妃去年底開始消失在大眾視野，年初傳出接受腹部手術後於2月初返家靜養，至今沒有公開露面。
記者4日在溫莎城堡外捕獲凱特身影，由母親卡羅爾（Carole Middleton）開車，她坐在副駕，身旁沒有其他家人，也不見隨扈身影。
凱特神隱的過去幾周，網上對她的行蹤多有揣測，大家一直想知道她去了哪裏、情況如何，尤其她的病情一直處於保密狀態。
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王室先前僅聲明凱特接受腹部手術住院2周，復活節前不會出席王室公務行程，此外並未交代其他細節。
不過由於各種臆測甚囂塵上，王室上周出面重申，凱特正在逐漸康復中。
另外，英王查理斯三世（King Charles III）也在2月初宣布罹癌，目前接受治療中，狀況還好，已經有人看到他外出活動。
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